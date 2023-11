Bungie potvrzuje odklad rozšíření The Final Shape pro Destiny 2

Fanoušci střílečky Destiny 2 si nakonec na ambiciózní rozšíření The Final Shape musí počkat o několik měsíců déle. Bungie začátkem týdne potvrdilo dříve spekulovaný odklad, kvůli němuž expanze vyjde až 4. června místo původního 27. února.

Podle oficiálního prohlášení se datadisk odkládá, aby tým mohl přinést „větší a odvážnější vizi“. Daleko pravděpodobnější ale je, že se jedná o důsledek nepříliš vlídných ohlasů na předchozí rozšíření Lightfall. Proto si tým bere více času, aby se postaral, že fanoušci budou tentokrát spokojení.

The release date for The Final Shape has moved to June 4, 2024 to allow for an even bigger and bolder vision.



New content available is also in development, including Destiny 2: Into the Light, a two-month content update for all players starting in April.https://t.co/cNAG0j1dlV pic.twitter.com/zvEhfeCNut