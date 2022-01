Epic rozdává sci-fi akci s bojovými mechy. Příští týden vás oblaží barevnou plošinovkou

28. 1. 2022 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Přiznám se, že už mě vůbec nenapadá, jak pravidelné páteční články o hrách zdarma v Epicu uvádět nějak originálně. Takže to bude muset stačit takhle: Všeho nechte, otevřte launcher Epicu a trochu zascrollujte, až se před vámi objeví obrovská dlaždice s bílým mechem na červeném pozadím s nápisem Daemon X Machina.

Dlaždici rozklikněte a během chvíle máte v knihovně akční střílečku s bojovými mechy, které si můžete upravovat k obrazu svému a otestovat je v boji proti počítači a jeho gargantuovským robotům, ale nechybí ani multiplayer jak s kooperací, tak bitvami jeden na jednoho a dva na dva.

Až vás za týden budu zase informovat o aktualizované nabídce, místo Daemon X Machina si budete do knihovny přidávat krásně barevnou plošinovku Yooka-Laylee and the Impossible Lair, pokračování úspěšné arkády Yooka-Laylee, které vyměnilo původní 3D za 2,5D. Jaká bude další hra zdarma v pořadí, je v tuto chvíli nejasné.

Zároveň v Epicu (stejně jako jinde) právě probíhá další slevové šílenství, tentokrát pod záminkou čínského Nového roku. Za zajímavé ceny pořídíte hry jako Kena: Bridge of Spirits, Far Cry 6, Battlefield 2042, Chivalry 2, Back 4 Blood, Death Stranding a stovky dalších.