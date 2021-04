Epic Games Store rozšiřuje nabídku o neherní aplikace a znovu rozdává Alien: Isolation

23. 4. 2021 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

S koncem týdne tentokrát nedorazila pouze čerstvá várka her zdarma v Epic Games Store, ale i rozšíření obchodu o sekci aplikací, které nejsou přímo hrami. Pokud jste tu kvůli hrám, zamiřte do obchodu pro šťavnatý horor Alien: Isolation (který už možná máte) a zajímavé karetní RPG Hand of Fate 2. Pokud vás zajímají aplikace, čtěte dál.

Epic Games Store už několik měsíců nabízí jednu aplikaci – konkrétně Spotify. K největší hudební streamovací službě nyní přidává pět dalších aplikací, které dávají větší i menší smysl. Tak například Itch.io, které je samo o sobě obchodem s indie hrami, kde autoři často prodávají své výtvory za kupujícím zvolenou cenu.

V Epicu si můžete „zdarma koupit“ aplikaci Itch.io, která vám nainstaluje nový launcher tohoto obchodu. Člověk se při tom musí zamyšleně podrbat na hlavě, proč to tedy vlastně dělá a proč si jejich vlastní appku nestáhne přímo z webu Itch.io. Ale tak je to se všemi aplikacemi a důvodem budiž pravděpodobně viditelnost – ti, kteří dosud o Itch.io neslyšeli, ho díky Epicu třeba objeví.

To samé tedy může platit pro další aplikaci Brave, tedy internetový prohlížeč běžící na Chromiu, který si vybudoval jméno integrovanými blokátory reklam a prvky spojenými s kryptoměnami. Obě tyto aplikace jsou zdarma, což neplatí o následujících dvou.

KenShape a Krita si už totiž musíte koupit za 80 či 210 korun. V prvním případě jde o nástroj, který vám převede 2D pixelartový obrázek na 3D model, ve druhém získáte program zaměřený na malování ilustrací, komiksů, obrazů, animací a všeho možného.

Slíbil jsem vám pět aplikací, ale tu pátou u nás nenajdete, jelikož jde o rádio iHeartRadio určené pouze pro Severní Ameriku. Epic tímto ale rozhodně nekončí a další aplikace budou jenom přibývat. A kdo ví, třeba i ony budou časem rozdávané zdarma.