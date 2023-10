Epic chystá novinku: 100% příjmy vývojářům z prodejů

17. 10. 2023 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Epic se dlouhodobě chlubí, že jeho platforma nabízí ty nejlepší podmínky pro vývojáře. Hlavním lákadlem v tomto případě je, že si firma bere pouze 12 % z prodejů, tudíž tvůrcům jde do kapsy celých 88 % (Steam si například bere 30 %). S nově spuštěnými programy Epic First Run a Now On Epic se však tyto podmínky ještě zlepšují.

Obě nové iniciativy mají za úkol přilákat další tvůrce, kteří by platformu obohatili o své tituly. Epic First Run míří především na nové projekty. Jde o nabídku, která všem, kdo se rozhodnou na počítačích vydat hru nejdříve exkluzivně na Epic Games Store, nabízí 100 % příjmů z nákupů uživatelů. Tyto podmínky trvají 6 měsíců od vydání. Po nich exkluzivita vyprší, přejde se na tradiční model 88 % /12 % a tým může hru vydat i v jiných obchodech na PC.

Now On Epic pak funguje velice podobně, nicméně míří na jiný typ her. Společnost v tomto případě chce, aby vývojáři a vydavatelé na platformu přinesli své starší tituly, které na jiné počítačové platformě vydali do 31. října 2023. Pokud to udělají, mohou se opět po dobu šesti měsíců radovat ze 100% příjmů.

V tomto případě je ovšem ještě nutné splnit jednu podmínku. Přidáním se do tohoto programu se tvůrci zavazují, že na Epicu vydají minimálně tři produkty z jejich portfolia, a to nejpozději do 30. června 2025 (nemusí nutně ve stejný den). Jestliže tři produkty nemají, musí na platformu přinést všechny, jež dosud vydali.

Pro přihlášení do obou programů musí autoři vlastnit vývojářský účet u společnosti Epic Games. Rovněž je jedno, jestli hra vyjde v plné verzi, nebo v předběžném přístupu. Docela sympatické je, že podle podmínek pro Epic First Run není šestiměsíční exkluzivita nikterak závazná. Studio údajně může kdykoliv vyplnit formulář a titul vydat i na jiných platformách. Jenom tím přirozeně přijde o výhodné podmínky.

Každopádně se jedná o docela sympatický způsob, který hru přinese k celkově více než 230 milionům potenciálních zákazníků. Jejich počet navíc neustále roste, za což jistě může hlavně pravidelné rozdávání her zdarma. To podle Kyle Billingse přivedlo už více než 90 milionů uživatelů. Proto v něm firma bude pokračovat i nadále a žádnou výraznou změnu v tomto ohledu nechystá (děkujeme webu Insider Gaming).

Snad se ale chystají změny ve kvalitách platformy i samotného obchodu, jenž svými funkcemi a uživatelským komfortem přeci jen stále trochu zaostává za konkurencí.