Epic Games Store konečně přidává dlouho žádanou funkci

27. 9. 2022 14:39 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

V prosinci to budou čtyři roky, co vznikl digitální herní obchod Epic Games Store. Co se týče funkcí, je oproti Steamu pozadu ještě o pár dalších let – třeba nákupní košík do něj dorazil až na konci loňského roku. Nejnovější funkcionalita, kterou snad všechny ostatní hlavní obchody už dávno disponují, je řazení her do složek a možnost vytvořit si seznam oblíbenců.

Složek si pro své favority můžete vytvořit až jedenáct, samotný proces ukládání je pak velmi jednoduchý – buď hru srdíčkem označíte coby oblíbenou, nebo ji kliknutím na tři tečky přidáte do existující či nové kolekce. A když už v obchodě Epicu budete, můžete si tam vyzvednout populární survival Ark společně s digitální verzí nejlépe hodnocené deskovky vůbec.