Emulátor Yuzu končí. Nintendu zaplatí pokutu 56 milionů korun

5. 3. 2024 11:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nintendo minulý týden podalo žalobu na Tropic Haze, autory emulátoru Yuzu, jednoho z nejpoužívanějších nástrojů k emulaci Switche na PC. K vleklému soudnímu sporu ale nakonec nedojde, společnosti se dohodly na mimosoudním vyrovnání ve výši 2,4 milionu dolarů (přes 56 milionů korun). Yuzu také oficiální končí, stejně jako další emulátor Citra, který emuluje Nintendo 3DS.

„Pirátství nikdy nebylo naším záměrem a věříme, že by pirátění her a herních konzolí mělo skončit. Ještě dnes stáhneme náš kód z oběhu, rušíme účet na Patreonu a servery na Discordu a brzy ukončíme i provoz webových stránek,“ uvádí hlavní vývojář emulátoru vystupující pod přezdívkou Bunnei.

Více než padesátimilionová pokuta má Nintendu pokrýt škody, které měly existencí emulátoru Yuzu vzniknout. Nintendo se již dříve odvolávalo na to, že se prostřednictvím Yuzu mohli hráči dostat k uniklým kopiím The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom skoro dva týdny před vydáním, kdy jejich množství odhadují na milion.

Zároveň vinili Tropic Haze z toho, že neoprávněně využívá dešifrovací klíče konzole, a že z úniku hry firma profitovala. V té době jí totiž výrazně stoupl počet předplatitelů na Patreonu.

Tropic Haze se vedle toho ve prospěch Nintenda vzdává také své domény yuzu-emu.org. Kromě kódu a virtuálních nástrojů má také Nintendu předat veškerý modfikovaný hardware, stejně jako se společnost zavázala nemazat jakékoliv stopy o dalším potenciálním porušení duševního vlastnictví.

Vyrovnání musí ještě finálně potvrdit soud, ale s přihlédnutím k tomu, že většinu slíbených kroků už Tropic Haze podnikli, půjde patrně jen o formální odklepnutí. Zdrojový kód pro Yuzu i Citru už zmizel z GitHubu, stejně jako se tvůrci už odhlásili z Patreonu a Discordu.

Emulátor Yuzu existoval od roku 2018, tedy rok po uvedení Switche na trh. Dá se očekávat, že podobným způsobem Nintendo zakročí i proti dalším emulátorům své hybridní konzole – první na ráně bude patrně Ryujinx, který stejně jako Yuzu využívá dešifrovací klíče Switche.

Nutno ovšem podotknout, že mimosoudní vyrovnání nemá váhu precedentu – soud by reálně nemusel rozhodnout ve prospěch Nintenda. Nedá se ale autorům emulátoru příliš divit, že nechtějí podstupovat vleklý soudní spor s obří firmou, který by patrně stejně dopadl v jejich neprospěch.