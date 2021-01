Elite Dangerous odhaluje, jaké novinky letos chystá

13. 1. 2021 14:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vesmírný simulátor Elite Dangerous nedávno představil chystané rozšíření s názvem Odyssey, které má už tak masivní hru obohatit o souboje na planetách. Revoluční krok vývojářů z Frontier Developments ale komplikuje stále řádící koronavirová pandemie.

V aktuálním příspěvku na oficiálním blogu autorské studio představuje své plány na letošní rok a udává termíny jednotlivých fází uvádění Odyssey do provozu. Plány pro PC verzi jsou údajně narušeny minimálně, konzolisté si ale budou muset počkat o něco déle.

Počátkem letošního jara by Odyssey mělo vstoupit od alfa testu na PC. Vývojáři budou nové prvky přidávat postupně, aby mohli průběžně zpracovávat zpětnou vazbu a testovat klíčové aspekty. Do alfy budou mít přístup majitelé verzí Elite Dangerous Odyssey Alpha a také ti, kteří vlastní doživotní expansion pass. K vydání plné verze by pak mělo dojít na přelomu jara a léta letošního roku.

Na PlayStation 4 a Xbox One Elite Dangerous: Odyssey dorazí snad letos na podzim. Autoři se v příspěvku na blogu opakovaně omlouvají za zdržení, uvádějí ale, že je motivováno poskytnutím co nejlepšího zážitku. V příštích týdnech a měsících se fanoušci mohou těšit na pravidelné informační updaty.