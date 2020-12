Rozšíření Odyssey změní Elite Dangerous k nepoznání. Podívejte se na akční souboje pěšáků

11. 12. 2020 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ne, nešálí vás zrak. Titulní obrázek skutečně pochází z vesmírné simulace Elite Dangerous, kterou v příštím roce čeká možná to nejambicióznější rozšíření v historii hry. V Odyssey totiž úplně poprvé vstoupíte vlastní nohou na povrch mnoha planet, vybavíte se pořádným kvérem a vlastnoručně rozstřílíte nepřátelské kosmonauty.

Z Elite Dangerous se tak místy stane docela jiná hra, klasický first person shooter, kde je důležité dát důraz na slovo „person“. Na planetách budete plnit různé mise a scházet se s ostatními hráči na základnách, kde můžete domlouvat aliance a upravovat vlastní výbavu. A s jejich designy si tvůrci zjevně pořádně vyhráli.

Nepůjde přitom o žádnou oddělenou složku. Může se snadno stát, že se budete procházet po mimozemské pustině a dostanete se do přestřelky mezi pozemními vozidly a vesmírnými plavidly. V tomto ohledu se pěšák zdá být v docela nevýhodné pozici, tak je otázka, jak to autoři zaonačí, aby to i pro chudáka bez lodi bylo zábavné.

zdroj: Frontier Developments

Ale nemusíte hned tahat svou futuristickou zbraň. Tvůrci slibují, že bude příležitost i pro plíživější přístup. Z videa výše a jeho záběrů z hraní to i díky doprovázejícímu Bowiemu vypadá jednoduše parádně a určitě nevynechejte ani galerii s krásnými obrázky.

Nová etapa Elite Dangerous zní vážně slibně a měla by začít už relativně brzy. Rozšíření Odyssey je naplánované na začátek příštího roku a už teď si ho můžete předobjednat na Steamu, v Epic Games Storu či v oficiálním obchodě studia Frontier Developments. Připravte si 35 eur pro samotné rozšíření s exkluzivním skinem skafandru Pioneer, případně 47 eur, pokud chcete navíc soundtrack a přístup do alfa a beta testování.