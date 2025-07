Elden Ring slaví další miliony prodaných kopií. Sony mezitím kupuje část vydavatelství Bandai Namco

25. 7. 2025 10:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Kooperační levoboček Elden Ring Nightreign bude za pár dní na světě už dva celé měsíce. Podle oficiálního oznámení hra nedávno dosáhla na 5 milionů prodaných kopií.

Poslední známé číslo společnost sdílela začátkem června, kdy uváděla 3,5 milionu prodaných kusů během prvního víkendu. To znamená, že během měsíce a tří týdnů se povedlo k hráčům dostat dalšího 1,5 milionu. Přestože by za podobnou výkonnost jiní dali klidně duši, v tomto případě je zapotřebí přiznat, že tempo je oproti předchůdci výrazně pomalejší. Původní Elden Ring totiž zvládl během necelých tří týdnů do světa dostat 12 milionů kusů.

zdroj: FromSoftware

Důležitého milníku dosáhlo i rozšíření Shadow of the Erdtree pro základní hru. Během roku a jednoho měsíce navrch oslovila 10 milionů duší. I v tomto případě je tempo pomalejší, ale zde se není čemu divit. Jde o rozšíření hry, kterou mnoho lidí ani nedohrálo. A vzhledem k tomu, že se kolem něho line aura ještě náročnějšího zážitku, hodně fanoušků stále nenašlo odvahu k tomu, aby se do něj pustili.

Naopak Sony kapacitou zjevně nestrádá a neustále hledá zajímavé příležitosti. Proto se nedávno rozhodlo, že zakoupí 2,5% podíl ve společnosti Bandai Namco, která se o vydání Elden Ringu postarala (děkujeme VGC), respektive zvětšila svůj podíl u mateřské společnosti vydavatelství, japonského mediálního giganta Kadokawa. Přestože 2,5 % nevypadá jako mnoho, díl znamená 16 milionů akcií.

„Díky této obchodní alianci a investici Sony do Bandai Namco se obě přední japonské zábavní společnosti zaměří na rozšiřování komunity fanoušků oblíbených značek, do kterých spadá anime a manga po celém světě. Současně dojde k upevnění pozice zejména v oblasti anime, kde se očekává rychlý růst trhu, přičemž firmy spojí své síly, aby vytvořily nové a emocionálně působivé zážitky pro fanoušky,“ zní v oficiálním prohlášení.

Vedle podílu v Bandai Namco vlastní Sony i 14,09 % akcií přímo u FromSoftware, 5 % u Devolveru a 4,9 % u Epicu.