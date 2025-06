Elden Ring Nightreign uvádí týdenní rotaci ještě silnějších bossů

19. 6. 2025 13:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Bez velkých fanfár se Elden Ring Nightreign dočkalo nové aktualizace, která slibuje zase trochu delší trvanlivost pro roguelite spin-off slavného akčního RPG. Update přináší nové týdenní výzvy v podobě posílených bossů, známých jako Everdark Sovereigns. Ti budou střídavě dostupní po omezenou dobu, každý s vlastní sadou pohybů, výzvami a pochopitelně i atraktivními odměnami

Prvním ze série je silnější verze známého bosse Adel, Baron of the Night (Gaping Jaw). Dračí vládce noci bude k dispozici k odklizení od 19. do 26. června (do 2:59 našeho času). Následovat ho mají jiní temní páni (Sentient Pest a Darkdrift Knight), přičemž další budou přibývat v průběhu příštích týdnů. „Svrchovaní vládci budou mizet z dostupných Expedicí… na nějaký čas,“ uvádí FromSoftware v poznámkách k aktualizaci.

Hodno dodat, že se temnější verze bossů zpřístupní až po poražení jejich původní slabší formy. Výzvy tak zůstávají exkluzivní pro hráče, kteří už v Nightreign takřka vyluxovali, co se dalo.

zdroj: Youtube

Za poražení nových mocnějších nepřátel získáte speciální pečetě, které můžete směnit za unikátní relikvie a předměty. Navrch dostanete bonusové sigily při prvním úspěšném pokoření každého z vládců. „Tohle je teprve začátek cyklu Everdark Sovereign,“ píše se v oficiálním oznámení. „Jak se moc Noci střídavě ztrácí a vrací, brzy se vládci vrátí zpět do propasti, z níž vzešli.“ Klasický kryptický FromSoft!

Čerstvý update navazuje na dřívější oznámení studia, podle něhož Nightreign čekají vylepšené verze nočních pánů i režim pro dvojice, který ale dorazí později. Už dřív přitom datamineři objevili v souborech neuvedené fáze jednotlivých soubojů, takže samotná přítomnost těžších variant bossů nebyla velkým překvapením. Což už se nedá říct o jejich týdenním střídání, které má pochopitelně zajistit, aby se fanoušci do hry pravidelně vraceli popasovat se silnějšími verzemi.

V budoucnu má Nightreign nabídnout i plnohodnotné DLC, jehož obsah ale zatím zůstává obestřený rouškou tajemství.

„Odvážný experiment, který úspěšně spojuje návykovou roguelite hratelnost s tím nejlepším ze soulsovek – výtečným soubojovým systémem a neustálým pocitem výzvy. Hra exceluje v multiplayeru, kde přináší silné momenty spolupráce, efektivní role v partě a neustálou akční jízdu bez hluchých míst,“ napsal o Elden Ring Nightreign v recenzi na konci května Kuba.