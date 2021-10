Elden Ring se odkládá, v listopadu ale nabídne uzavřený test

Rok 2022 sice začne až za více než dva měsíce, už nyní ale víme o odkladu hry, která měla být ozdobou sychravých lednových dní. Elden Ring od studia FromSoftware bohužel nevyjde 21. ledna, jak bylo původně avizováno, naštěstí ale odklad není zas tak dramatický.

Na návštěvu Mezních krajů si počkáme zhruba o měsíc déle, nový termín vydání je stanovený na 25. února. Vývojáři tuto zprávu zveřejnili na sociálních sítích s jednoduchým vysvětlením, že ambiciózní podoba jejich nové hry zkrátka potřebuje trochu času navíc. A ačkoli je Elden Ring mým zdaleka nejočekávanějším titulem příštího roku (a že jich má vyjít!), ty čtyři týdny jim s radostí věnuju, když na oplátku dostanu titul vycizelovaný k dokonalosti.

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.



The #ELDENRING Team