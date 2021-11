Elden Ring představuje hratelné třídy

8. 11. 2021 14:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Elden Ring dlouhé dva roky od oznámení provázelo zatvrzelé mlčení, letošní E3 ho ale konečně prolomila a v posledních dnech je hry všude plno. Není divu, FromSoftware sice oznámil odklad z ledna příštího roku na únor, zároveň ale oznámil brzké spuštění Network Testu, tedy jakési bety, kterou si budou moct vybraní hráči vyzkoušet na vlastní kůži.

Já už jsem v rámci novinářské verze mohl hru testovat od čtvrtka a v dohledné době se můžete těšit i na mé dojmy. Ještě předtím ale samo studio vypustilo na světlo světa řadu detailů, které novináři zatím museli držet pod pokličkou. Patří mezi ně například nabídka hratelných tříd, na které se v rámci network testu můžete těšit.

K dispozici jich je pět, každá v mužské i ženské variantě. Kromě tradičního válečníka vás čeká také prorok, rytíř, který si zároveň rozumí i s magií, dvě poslední třídy pak nesou název Champion a Bloody Wolf. Dá se očekávat, že v plné hře bude nabídka pestřejší, ostatně předchozí soulsborne hry od FromSoftu měly minimálně devět startovních tříd a ani v Elden Ringu určitě nebude chybět obdoba variabilních Deprived. Pořád ale platí, že ať už na začátku zvolíte jakoukoli postavu, v průběhu hry můžete investováním bodů její zaměření zcela změnit.

In seven days, these five brave Tarnished will cross the Sea of Fog.#ELDENRING pic.twitter.com/t7SNykhr3E — ELDEN RING (@ELDENRING) November 5, 2021

Dozvěděli jsme se také to, jak Elden Ring poběží na různých konzolových platformách. Na původním PlayStationu 4 můžete očekávat rozlišení 1080p při 30 FPS, na PS4 Pro pak 3200x1800 při tomtéž frameratu. PlayStation 5 nabídne dva režimy zobrazení, Quality poběží ve 4K s 30 FPS, Performance pak nabídne dynamické rozlišení při 60 FPS. Budoucí patch by do hry měl také přidat ray-tracing, všechny zmíněné PlayStationy ve hře podporují HDR.

Na Xboxu je situace trochu složitější, Xbox One nepodporuje vysoký dynamický rozsah barev a nabídne rozlišení 900p při 30 FPS, stejně jako Xbox One S, který ovšem zvládá HDR. Xbox One X nabídne dynamické 4K rozlišení při 30 FPS, Xbox Series X a S budou mít opět dvojí možnost nastavení zobrazení, slabší S nabídne maximální rozlišení 1440p, Series X pak dynamické 4K.

Pokud vše půjde podle plánu, vyjde Elden Ring 22. února příštího roku. Vyjma výše jmenovaných platforem míří i na PC s frameratem uzamčeným na 60 FPS.