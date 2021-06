EA zničehonic stáhla starší díly Need for Speed z obchodů

1. 6. 2021 9:58 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pohnutky vydavatelů se občas nesetkávají s pochopením širší veřejnosti. Je to i aktuální případ molocha Electronic Arts, který najednou vyňal několik starších dílů série Need for Speed z obchodů. K podobnému kroku většinou dochází kvůli různým právům, kdy například stačí pozměnit soundtrack a hra může zpátky do prodeje. Ale tohle není takový případ.

EA se jednoduše rozhodla, že už to dál nemá cenu. Že už se jí nevyplatí starat se o starší hry, které prakticky vůbec nikdo nehraje. Jistě, dá se pochopit, že nemá smysl provozovat servery pro multiplayer, ale proč rovnou dotyčné hry stahovat z obchodů, a znemožnit tak jejich pořízení hráčům, kteří je dosud nemají? Samozřejmě se tu nebavíme o číslech, která by měla EA komerčně vzato zajímat, ale nechat hry na Steamu žít vlastním životem nemůže být nic proti ničemu.

Můžeme naříkat, jak chceme, ale EA už se stejně rozhodla. A aby jí to nikdo nerozmluvil, neobtěžovala se o tom dát vědět dopředu. Takže co se Originu týče, už v tuto chvíli v něm nenajdete hry Need for Speed: Carbon, Need for Speed: Undercover, Need for Speed Shift, Shift 2: Unleashed a Need for Speed: The Run. Na Steamu stále jsou oba Shifty a Undercover, ale i na ně pravděpodobně brzy dojde.

Pokud hry vlastníte, můžete je hrát dál s tím rozdílem, že už si v nich nemůžete nic kupovat za skutečné peníze a počátkem září se vypnou i zbylé online funkce. EA své rozhodnutí o ukončení života těchto her odůvodňuje tím, že se chce víc zaměřit na budoucnost značky, která je ale v tuto chvíli pozastavená. Studio Criterion bylo totiž od nového Need for Speed převeleno k vývoji nového Battlefieldu…