EA vidí svou budoucnost v reklamách v placených hrách

10. 5. 2024 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Reklamy ve hrách nejsou vůbec nic neobvyklého, obzvláště v mobilních hrách. Ale mimo mobily a jejich primárně free-to-play hry ještě stále nejsou standardem. Možná už jste zvyklí, že vás i hry za plnou cenu zahltí mikrotransakcemi, ale stále se v nich nemusíte zhlížet reklamy na zcela nesouvisející věci.

To se ale v brzy dost pravděpodobně změní, jelikož v EA to vidí jako budoucnost. Je to ostatně právě EA, které napříč lety tu a tam vyzkouší nějakou tu reklamu do hry dát. Pověstné je tím například Need for Speed: Underground 2, kde je otevřený svět prošpikovaný billboardy se skutečnou reklamou i skutečnými podniky.

Bylo to také EA, které do sportovní simulace UFC 4 dalo reklamu přes celou obrazovku na seriál The Boys od Amazonu. A takových příkladů byste v historii firmy našli daleko více (třeba vyloženě politickou reklamu v Burnout Paradise z titulního obrázku). Čeká nás taková budoucnost, kde se to společnosti konečně povede udělat způsobem, na který nebudou všichni hráči nadávat a reklama se tak stane nedílnou součástí her za plnou cenu?

„Když přemýšlíme o mnoha a mnoha miliardách hodin strávených hraním, tvořením, sledováním a socializováním se, a že k tomu dochází v mezích tradičních herních zážitků, předpokládáme, že reklamy mají potenciál stát se důležitým prvkem našeho růstů,“ prozradil šéf EA Andrew Wilson v tiskové konferenci s investory.

Wilson zároveň dal najevo, že si je vědom minulých přešlapů v oblasti reklam v prémiových hrách. „Budeme v této oblasti postupovat velice opatrně a už teď máme ve společnosti týmy, které se zabývají tím, jak co nejlépe implementovat reklamy do našich herních zážitků.“