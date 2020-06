EA (ne)ukázala nové Dragon Age, Need for Speed a Battlefield

19. 6. 2020 12:10 | autor: Patrik Hajda

Včerejší show EA Play může být leckým považovaná za zklamání (a to loňský ročník vážně nenastavil vysokou laťku). Sice jsme dostali několik zajímavých oznámení jako Skate 4, kooperačku It Takes Two, haldu sportovních her a záběry z čerstvě oznámené Star Wars: Squadrons, ale nic z těch opravdu velkých her. Ty se totiž jen mihly v rychlém sledu zaměřeném spíš na (chabou?) demonstraci nových technologií.

Šéfka studií Electronics Arts Laura Miele se nejprve rozpovídala o studiu Criterion, které převzalo otěže série Need for Speed, a i když hru přímo nejmenovala, krásná auta pravděpodobně nebudou pocházet z jiné hry. Zároveň ale nevíme, zda jde o záběry přímo z enginu, ze hry, nebo jen vypiplanou animaci.

Dále zmínila studio Bioware, přičemž na pozadí jejího povídání se objevily tři podivuhodné záběry (viz galerii výše) – nejprve pořádně urostlý strom protkaný čímsi červeným, následně pohled na jakousi zatopenou bránu opět plnou červených výhonků a nakonec se objevuje ještě víc červené s něčím, co by možná mohlo být zdrojem této nákazy. Či co to má vlastně být.

Opět nejmenuje hru, ale není těžké domyslet si dříve oznámené Dragon Age 4 a některým fanouškům PC Gameru se už podařilo zjistit, že onou červenou věcí by mohlo být „červené lyrium“, ještě silnější a nebezpečnější verze minerálu lyrium, který má v této podobě moc ztenčovat metafyzickou bariéru Veil, čímž umožňuje duším a démonům interagovat s fyzickým světem.

Ve videu se ještě na chvilku ukáže nový Battlefield demonstrující schopnost zobrazení spousty vojáků na jedné scéně a v samotném závěru videa se můžete podívat na prototyp hry studia Motive, ze kterého vykoukáte tak akorát to, že budete poskakovat a poletovat po městě a hrát si s fyzikou.

Všechny tyto projekty jsou zřejmě ještě daleko od svého dokončení a na jejich pořádné představení si musíme počkat.