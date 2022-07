E3 2023 se vrátí do Los Angeles. Převezmou ji organizátoři fesitvalů PAX

9. 7. 2022 13:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jsou to už tři roky, co se E3 naposledy konala na výstavišti v Los Angeles. V předchozích dvou letech se největší videoherní výstava odehrála z pandemických důvodů alespoň digitálně, letos ani tak. Není divu, že se spekulovalo o jejím úplném konci, organizace Entertainment Software Association (ESA) ale podobné drby rozprášila čerstvým oznámením: E3 2023 příští rok bude, během druhého červnového týdne. A dokonce fyzicky!

Organizací veletrhu bude pověřena společnost ReedPop, která patří k prominentním pořadatelům amerických a evropských popkulturních festivalů PAX, EGX, Star Wars Celebration či newyorského Comic Conu.

Na losangeleském výstavišti je prý firma připravená znovu přivítat všechny z řad vydavatelů, vývojářů, novinářů, tvůrců obsahu, výrobců a dalších skupin spjatých s videoherním trhem. Ohledně pořadatelství E3 se zástupci ReedPop vyjádřili v tom smyslu, že naslouchali zpětné vazbě hráčské komunity a zachovají, co na akci vždycky fungovalo, ale změní ty prvky, které až tak funkční nebyly.

Ještě než si E3 byla nucená dát covidovou pauzu, čelila organizace ESA ostré kritice nejen od veřejnosti, kterou na svou půdu začala pouštět až v posledních ročnících, ale i od řady profesionálů. Výstavy se postupně přestala účastnit EA, Sony i Activision, a to dávno předtím, než byla k vlastním digitálním streamům donucena i ostatní vydavatelství – a patrně posléze zjistila, že jde o způsob mnohem levnější a efektivnější, protože se nemusí o pozornost přetahovat s ostatními v jediném červnovém týdnu.

ReedPop se navíc budou muset potýkat s nově vzniklou konkurencí v podobě Summer Game Festu moderátora Geoffa Keighleyho, který E3 letos de facto nahradil a plánuje se vrátit ve stejném období i v příštím roce. ReedPop se nicméně vyjádřil v tom smyslu, že si s osamostatněnými streamy konkurovat nehodlá, a naopak se bude snažit navázat co nejširší spolupráci. Chystá se tak podporovat namátkou PC Gaming Show, parkovištní show Devolveru a ano, také zmíněný Summer Game Fest.

„Pro všechny, kteří E3 sledují ze svých domovů, je tohle všechno její součástí. Pro většinu lidí tahle akce nejsou dvě haly v centru LA, ale jsou to streamy, odhalení, jsou to hry. E3 je víc než jen výstava, je to myšlenka, která dalece přesahuje ReedPop a ESA. Nemá cenu proti tomu jakkoliv brojit,“ prohlásil šéf herní divize ReedPopu Christopher Dring ve vyjádření pro GamesIndustry.biz.

„Naše přání propojit celé odvětví bez ohledu na to, jestli je oficiálně součástí show, se vztahuje na celý svět. E3 je už dávno globální akcí a my tuhle ideu chceme ještě posunout. Některé naše plány jsou dokonce příliš ambiciózní, abychom je zrealizovali během jediného roku. Ale můžeme se o to alespoň pokusit,“ dodal Dring.