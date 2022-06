E3 se příští rok vrátí ve své předpandemické podobě

8. 6. 2022 14:32 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Už jsou to tři roky od posledního fyzicky konaného veletrhu E3. Celá akce byla v roce 2020 zrušená kvůli pandemii, o rok později proběhla alespoň digitálně a letos se neuskuteční v žádné podobě. Prezident pořádající společnosti ESA Stan Pierre-Louis ale pro The Washington Post prozradil, že příští rok se celý veletrh vrátí.

V roce 2023 dostaneme nejen digitální E3, ale i starou dobrou fyzickou losangeleskou výstavu. Rok 2023 bude potenciálně velmi našlapaný, když se do něj odložila spousta původně letošních her. Je ale otázka, zda bude mít E3 co představovat, když si dnes už prakticky každé větší vydavatelství dělá své vlastní streamy.