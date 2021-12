Dying Light 2 Stay Human se snaží navázat na tradici epických trailerů

14. 12. 2021 8:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Že se v redakci těšíme na Dying Light 2 Stay Human, asi není žádné překvápko. Tohle zombie pokračování od polského Techlandu vypadá lákavě a tvůrci toho naslibovali v nejednom videu habaděj. Tentokrát nám ale místo povídání o hratelnosti naservírovali filmeček, který není přímo ze hry, zato zjevně vzdává hold legendárnímu (teď už deset let starému) traileru ke hře Dead Island.

Máme tu tak zombíky, rodinku, děti a hlavně emoce v kombinaci s coverem písničky Where Is My Mind v podání Safari Riot. O video se postaralo polské studio Platige Image, které má na triku tunu cinematických trailerů ke hrám, ať už jde o videa ke Call of Duty, The Division 2, nebo Total War: Warhammer III.

Je to moc pěkný trailer, to ano. Na druhou stranu z toho, co zatím vývojáři ze hry ukázali, mi nepřijde, že by video příliš zapadalo do atmosféry hry. Ale co, smysl je samozřejmě nalákat hráče a vzhledem k tomu, že na YouTube má video za poslední tři dny přes milion zhlédnutí, jsou nejspíš v Techlandu víc než spokojení.