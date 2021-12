Dune: Spice Wars bude RTS s 4X prvky od tvůrců Northgardu

10. 12. 2021 6:50 | Novinky | autor: Adam Homola

Když dojde řeč na herní Dunu, většina znalců vzpomene samozřejmě na rok 1992 a Dune 2. Mágové z Westwoodu tehdy všem vytřeli zrak a zároveň položili základní stavební kameny žánru realtime strategií tak, jak ho známe v podstatě dodnes. Už se ale trochu zapomíná na neméně zábavnou, ale každopádně výrazně méně legendární Emperor: Battle for Dune z roku 2001. V téhle strategii jsem alespoň já nechal o něco víc času než v druhé Duně a z aktuálního oznámení Dune: Spice Wars tak nemůžu nemít radost.

Ne, o přímé či nepřímé pokračování Emperor: Battle for Dune bohužel nejde, ale o novou strategickou Dunu jde a to mi ke štěstí zatím stačí. Dune: Spice Wars je totiž nová realtime strategie s prvky subžánru 4X, na svědomí ji mají tvůrci povedeného Northgardu, studio Shiro Games a vydávat to bude Funcom.

Hry se v rámci programu předběžného přístupu dočkáme někdy v průběhu příštího roku a pokud vás to alespoň trochu zajímá, můžete si ji už teď přidat do seznamu přání na Steamu. Z prvního traileru toho bohužel moc nevyčteme, ale naštěstí jsou k dispozici obrázky přímo ze hry. A na nich vidíme hromadu věcí, od velké mapy světa s hromadou ikonek, fog of war, přes vyjednávací obrazovku a základny, až po jednotky a spoustu různých ukazatelů.

Tvůrci přitom potvrzují že rozhodně nebudete jen obchodovat – můžete se těšit na souboje, sabotáže, politikaření, využívání a zneužívání ekonomických prvků a samozřejmě i na červíky. Arrakis jako takový pak budete prozkoumávat pomocí Ornitoptér, s jejichž pomocí najdete vesničky, koření a různé body zájmu. Cílem prozkoumávání je pak nejen nalezení nových zdrojů a jejich využití, ale také rozšiřování svého působiště a následné zničení nepřátel. Od toho jsou tu už zmíněné prvky 4X: explore, expand, exploit, exterminate.

zdroj: Funcom

Dune: Spice Wars sice na první pohled nevypadá bombasticky a neohromí vizuálem ani revolučními funkcemi, ale na druhou stranu jde přesně o to, po čem hráči jako já volají. Hráči, kteří mají odjakživa rádi strategie, kteří strávili nepřiměřené množství hodin v herních Dunách, kteří jako náctiletí hltali knihy a kteří před měsícem a půl odcházeli z kina naštvaní, protože to už skončilo. A jako někdo takový se na Dune: Spice Wars prostě nemůžu netěšit.