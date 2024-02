Druhý update pro Last Train Home řeší balanc, přístupnost i větší bugy

2. 2. 2024 9:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Druhá velká aktualizace nedávno vydaného Last Train Home s označením 2.0 je tady. Tvůrci v updatu přímo reagují na nahlášené problémy, upravují balanc a ladí detaily. Jednou z nejvýraznějších novinek je fakt, že vojáci teď umírají nebo dezertují pouze jednou, přičemž hra už by měla správně řešit situace, kdy je do akcí, jako je umírání, dezerce nebo zvyšování úrovně, zapojeno více vojáků současně.

Kromě toho se nyní správně aplikuje výzkum a vylepšení – například pro kuchyňský vůz a nosnost vojáků – spolu s recepty na výrobu. Aktualizace také zlepšuje přístupnost různých herních prvků, včetně zpráv o sběru surovin, úkolů, misí a vlakových zastávek. Schopnosti vojáků, včetně dovedností jako Sprint a Kamufláž či vlastností jako Duch, se konečně aplikují tak, jak by měly. Kromě toho autoři opravili také některé achievementy, jejichž získání hra předtím ne vždycky zaregistrovala, například Nobody Left Behind a The Real MVP.

Vedle těchto oprav zamakali tvůrci i na vyvážení obtížnost, kdy jsou například počáteční fáze cesty nyní méně náročné. Aktualizace také přináší nové možnosti, jak mohou hráči upravit chování nepřátel, aby byla hra v případě potřeby těžší a protivníci agresivnější. Toho lze dosáhnout úpravou rozsahů pro sdílení informací, uvědomění si blízkosti a vnímání hlasitého hluku prostřednictvím modifikátorů mise v nabídce možností.

Mezi další vylepšení patří obsáhlý průvodce vlakovým depem, který nabízí informace o všech vlakových vozech dostupných ve hře. Popisky dovedností vývojáři přepsali tak, aby zmiňovaly akce, které dovednost například vyruší. Aktualizace zahrnuje řadu dalších oprav a vylepšení zaměřených na zlepšení výkonu, stability, hratelnosti a audiovizuálních prvků.

Kompletní seznam všech novinek, změn a úprav najdete tady. Last Train Home má také brzy obdržet své vůbec první DLC. Ponese název Legion Tales a jedním z jeho hlavních taháků by měla být především znovuhratelnost.