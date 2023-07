Druhá sezona The Last of Us se kvůli stávce scenáristů nejspíš zpozdí

17. 7. 2023 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Druhá série úspěšné seriálové adaptace The Last of Us z dílny HBO byla potvrzena už letos v lednu. Jenže květnová stávka scenáristů a herců, která pokračuje doteď, nabourává plány mnoha studií a produkčních společností, HBO nevyjímaje. O budoucnosti postapokalyptického seriálu v rozhovoru pro filmový server Deadline promluvil producent Craig Mazin.

„Víme, co chceme v druhé sérii ukázat a povedlo se nám napsat první epizodu ještě před stávkou. Takže teď spíš přešlapuji na místě, píšu v hlavě a promýšlím si scény, protože jakmile tahle záležitost odzvoní, protože filmové společnosti se konečně vzpamatují a udělají, co mají, musíme okamžitě začít pracovat. Chceme seriál vysílat hned, jak to bude možné,“ uvedl Mazin po nominacích na ceny Emmy, na kterých The Last of Us získal hned 24 nominací, včetně ceny za nejlepší drama.

Předpokládá se, že bychom se pokračování příběhu Joela a Ellie měli dočkat někdy v roce 2025. Mazin ale tvrdí, že zatím stále existuje šance, že se druhá řada dostane na streamovací platformu HBO dříve. Autorské duo Druckmann a Mazin ví, kam chce diváky ve druhé sezóně zavést. A přestože scénář existuje zatím jenom pro první epizodu, důležité milníky příběhu a dějová linka už existují.

„Myslím, že máme trochu větší flexibilitu než obvykle, protože stejně čekáme o něco déle na natáčení, než se produkce sladí s počasím. Hodně z toho, co děláme, je venku, a tak máme rozvrh, který kupodivu nebyl okamžitě ovlivněn. Naše původní termíny ale nebudeme schopni dodržet věčně, a pokud stávka potrvá ještě o trochu déle, nevyhneme se odložení,“ vysvětlil producent a dodává, že je v plánu i třetí řada, pokud se seriálu bude dařit i nadále.

Druhá série má pokrývat velkou část příběhu The Last of Us: Part II a odehrávat se bude ve Vancouveru.

„Je toho více, co chceme převyprávět, takže seriál neskončí druhou řadou. Tedy jedině, že by se na něj nikdo nedíval a zrušili nás. Některé věci zobrazíme přesně tak, jak byly ve hře, a jiné zase ukážeme trochu jinak. Rozhodně ale neuvidíte další speciální epizodu s Billem a Frankem. Jakmile jednou realizujeme nějaký nápad, který se nám líbí, necháme ho být a hledáme jinou inspiraci,“ uzavírá Mazin.