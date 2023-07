Seriál The Last of Us posbíral 24 nominací na Emmy

13. 7. 2023 13:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Herní adaptace se od renomovaných kritiků dočkávají uznání jen velmi zřídka, ale je možné, že budeme svědky toho, kterak se bude psát historie. Veleúspěšný seriál The Last of Us od HBO totiž získal úctyhodných 24 nominací na prestižní ceny Emmy.

Bude se ucházet o ocenění za nejlepší drama, nominaci též získali nejen představitelé hlavních rolí Pedro Pascal a Bella Ramsey, ale také třeba Murray Bartlett a Nick Offerman, kteří zahráli partnery Billa a Franka v srdcervoucí třetí epizodě. Seriál si dál připsal nominace za produkci, střih, režii, casting, kostýmy... a vlastně za všechno, co vůbec jde. Na kompletní seznam se můžete podívat zde.

I přesto je ale postapokalyptický hit od HBO co do počtu nominací až na druhém místě – první místo s 27 nominacemi uzmul jiný seriál od HBO, Succession. Na třetí pozici pak nalezneme opět produkci HBO, tentokrát seriál The White Lotus.