Druhá sezóna Suicide Squad se den před startem odkládá

Studio Rocksteady na poslední chvíli odložilo start druhé sezóny pro svůj kooperativní looter shooter Suicide Squad: Kill the Justice League. Nový obsah včetně hratelné hrdinky Mrs. Freeze měl do hry dorazit zítra, 11. července, bez konkrétního odůvodnění se ho ale dočkáte až 25. července.

Tým informaci zveřejnil na sociálních sítích, kde pouze fanouškům děkují za trpělivost. Není to přitom poprvé, co se Rocksteady s updaty pro Suicide Squad opozdilo. Je samozřejmě otázka, kolika hráčům tohle zpoždění bude trhat žíly – PC verzi na Steamu hrají nižší stovky lidí (SteamCharts) a ani první sezóna s Jokerem nezvládla přivolat davy věrných komiksových fanoušků.

Update: Task Force X, we’ll be adjusting the release timing for the next season, #SuicideSquadGame Season 2 will now launch on July 25. Thank you for your patience.