Druhá sezóna do Skull and Bones přinese Megalodona, třetí draka a 5v5 PvP

12. 6. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ubisoft letos v únoru po mnohaletém čekání konečně vydal svůj námořní multiplayer Skull and Bones. A poněvadž jde o hru s avizovanou dlouhodobou podporou, zavázal se přidávat nový obsah i po vydání, což ostatně plní i v rámci aktuální druhé sezóny s podtitulem Chorus of Havoc.

Ještě v jejím průběhu se můžete těšit na novou příběhovou linku, kde se budete muset vypořádat s pořádně zlovolnou dvojicí záporáků – dvojčaty Hubachovými. K tomu počítejte také s novým typem lodi, který se hodí k boji i pašování zboží, s mořským monstrem v podobě Megalodona, ale také s novými sezónními eventy, upgrady pro lodě a PvE módy, do kterých se budete moct pustit i sólo.

V průběhu léta se pak Skull and Bones přehoupne do třetí sezóny Into the Dragon’s Wake, jejíž vládkyní bude tajemná Li Tian Ning. Moře rozbrázdí nejen její pirátský klan Dračí spár, ale také opravdový létající drak. Opět se můžete těšit na nové příběhové mise, velké množství pestrobarevného kosmetického obsahu pro vaše plavidla, ale také na PvP režim pro deset hráčů.

Druhá sezóna Skull and Bones je už teď k dispozici na PC, PS5 a Xbox Series X/S, ta třetí by pak měla začít někdy na konci srpna.