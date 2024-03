Drakonický přístup Nintenda se vyplácí. Končí další emulátor

11. 3. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nintendo je notoricky známé svým bezskrupulózním přístupem k emulátorům, pirátům a hackerům. Ostatně, není to ani týden, co jsme psali o konci emulátoru Yuzu, na který si japonský videoherní gigant došlápl. Autoři programu na přehrávání her ze Switche na PC se s Nintendem dohodli na mimosoudním vyrovnání, které je vyšlo na více než 56 milionů korun. Zároveň ukončili veškerou činnost s emulací spojenou, včetně zaříznutí dalšího emulátoru Citra, jenž se zaměřoval na hry z handheldu 3DS.

Za své zanedlouho vzal i další populární software, Pizza Emulators, který na zařízeních s Androidem zprovozňoval hry pro Game Boy Color a Game Boy Advance. Vývojář Davide Berra aplikace stáhl z obchodu Google Play s dodatkem, že se rozhodl dát přednost rodině před vývojem emulátorů.

„Po sedmi neskutečných letech vývoje a dobrodružství s mými aplikacemi jsem učinil obtížné rozhodnutí a odstranil je z obchodu Google Play. Má rodina je na první místě, a proto jsem se rozhodl dát přednost jí před vývojem svého softwaru. Děkuji za všechno, byli jste fantastičtí,“ vzkázal Berra komunitě na Discordu.

Přestože vývojář obhajuje konec oblíbených emulátorů rodinnými důvody, mezi řádky se dá trochu vyčíst, že rodina na prvním místě docela dobře znamená: „Nechci mít na krku žalobu od Nintenda za miliony dolarů, která by mou rodinu zadlužila na několik pokolení.“ Napovídá tomu tak trochu i fakt, že oznámení přišlo jen pár dní po vyřešení soudního sporu s Yuzu. Davide Berra si tak docela dobře mohl myslet, že velmi brzy by plamenné oko Nintenda dopadlo i na jeho výtvory.