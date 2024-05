Dragon Age: Dreadwolf se prý dočkáme do konce příštího jara

9. 5. 2024 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Herní gigant EA má údajně v ohni hned dvě pořádně žhavá želízka (nepočítáme každoroční sportovní hry), která by měla vyjít ještě v letošním fiskálním roce, tedy nejpozději do konce března 2025. Zatímco jedním z nich je dosud neoznámený projekt, tou druhou hrou má být pokračování kultovního fantasy RPG, Dragon Age: Dreadwolf. S odkazem na nezveřejněné zdroje to uvádí herní server Eurogamer.

To mimochodem docela zapadá do časového rámce, který už dříve propálil insider Jeff Grubb v podcastu Giant Bomb. Vůbec první informace zmiňovaly datum vydání v září loňského roku, které pak ale bylo neustále odsouváno.

Poslední zprávy o komplikovaném projektu máme zatím z prosince, kde se Dreadwolf vytasil s krátkým teaserem s příslibem pořádné nálože informací, které se máme dočkat letos v létě. To by znamenalo, že od oznámení data vydání by nás od vydání mohl dělit zhruba půlrok. Letos v listopadu navíc uplyne deset let od vydání posledního dílu Dragon Age: Inquisition.

Je také nutné podotknout, že si čtvrtý díl příběhového RPG prošel vývojovým peklem. Na vedoucích pozicích se zaměstnanci střídali jako ponožky, vývoj si také prošel změnou z multiplayerové live service hry na čistě singleplayerový titul, což je ve výsledku samozřejmě dobře, ale trochu to naznačuje, že si v EA s vlastní značkou moc neví rady.

Každopádně, dějištěm Dragon Age: Dreadwolf má být císářtví Tevinter, které je pod jhem otrokářských čarodějů, podíváme se ale i do jiných částí Thedasu. Například do intrikářské Antivy, poloostrovního království Rivan či do pevnosti Šedých strážců Weisshaupt.