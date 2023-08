Vydání Dragon Age: Dreadwolf se podle insidera pořád oddaluje

25. 8. 2023 14:53 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vývoj Dragon Age: Dreadwolf si už teď můžeme klidně zařadit do her, které si procházejí vývojovým peklem. Hra si prošla čachry na pozici výkonného producenta i kreativního ředitele. O hře samotné se toho moc neví a BioWare navíc v těchto dnech oznámilo propouštění až 50 zaměstnanců, které se údajně nemá dotknout vývoje připravovaných titulů, mezi které patří i čtvrtý Dragon Age.

Podle známého insidera Jeffa Grubba to ale není tak úplně pravda, protože interně se vydání fantasy RPG neustále oddaluje, což bude mít údajně i dopad na vydání dalšího Mass Effectu. Ostatně část ME týmu se přesunula nejprve pomoci dokončit Dragon Age.

„V jeden moment bylo datum vydání už příští měsíc, tedy v září. Ale interně se termín stále odsouvá. Nedávno byl odhad upraven na březen 2024. Jenže tehdy také nevyjde a realističtější odhady hovoří nejdřív o létě 2024. Myslím si ale, že to není finální termín,“ uvedl Grubb v podcastu Giant Bomb s odkazem na zdroje, které jsou s problematikou obeznámeny. Reálně by EA mohlo cílit na lukrativní podzimní termíny, případně na závěr fiskálního roku, tedy až březen 2025.

Je nutné podotknout, že interní přehodnocování projektů se děje neustále a BioWare oficiálně datum vydání nikdy nezveřejnilo. Dříve jsme psali o tom, že Dragon Age: Dreadwolf opustilo alfu a je hratelné od začátku do konce. Jenže u rozsáhlých RPG je to jen jeden díl skládačky. Je třeba dodělat veškerý vedlejší obsah, hru technicky vychytat a pořádně otestovat veškeré narativní odbočky a možné variability. Je to zkrátka docela jiný proces než například u lineárních stříleček.