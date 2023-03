K vývoji Dragon Age: Dreadwolf se vrací bývalý výkonný producent Mark Darrah

28. 3. 2023 14:33 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Na Dragon Age: Dreadwolf se čeká už mnoho let. Proto jsou očekávání od dalšího pokračování slavné RPG série vysoká a fanoušky zajímá, zda se BioWare povede navrátit do formy po vlažněji přijatých projektech posledních let.

zdroj: BioWare

Je pravda, že vývoj rozhodně nejde podle představ a trvá déle, než bylo původně plánováno. V průběhu let ze studia navíc odešlo několik důležitých zaměstnanců. Avšak během minulého roku se do světa dostaly zprávy o tom, že RPG je hratelné od začátku do konce, a ještě dorazil nový teaser. Také na internet unikly záběry a objevily se zvěsti o podobě soubojového systému.

K těmto zprávám se přidává další, tentokrát potvrzená a pozitivní. Díky VentureBeat víme, že se k vývoji jako konzultant vrací Mark Darrah, který dříve zastával roli výkonného producenta série a v roce 2020 ze společnosti odešel společně s generálním manažerem Caseym Hudsonem.

Zprávu následně potvrdil i samotný Darrah na Twitteru a uvedl, že bližší informace v brzké budoucnosti nahraje na YouTube. Bude se ale především starat o to, aby se nový díl úspěšně napojil na odkaz, který s sebou série nese.

Pro mnohé může být tento návrat docela překvapivý, jelikož odchod Darraha z BioWare zřejmě nebyl úplně poklidný. Bývalý výkonný producent společnost po odchodu kritizoval ve videu na YouTube kvůli nepříznivým podmínkám během vývoje a crunchi.

Darrah není jedinou posilou, která se vydává na pomoc s vývojem. Svou ruku k dílu přiloží i část týmu, který má na starosti nový Mass Effect. Tento přesun sil je umožněný především díky tomu, že se další sci-fi dobrodružství nachází teprve ve fázi předprodukce a aktivně na něm pracuje pouze hlavní jádro týmu, které vede Mike Gamble.

„Naše studio se zaměřuje na vytvoření nejlepšího Dragon Age: Dreadwolf, zatímco hlavní tým Mass Effectu pokračuje ve své předprodukční práci. Pokračujeme ve vylepšování Dreadwolfu a zaměřujeme se na věci, které jsou pro naše fanoušky nejdůležitější. Při našich snahách přináší Mark Darrah v pozici konzultanta letité zkušenosti s prací na Dragon Age a s jejím odkazem. Jsme hrdí na to, že tento tým se silným vedením u kormidla spolupracuje na realizaci vize, kterou pro hru máme,“ vyjádřilo se studio k novinkám pro VentureBeat.

Tento přesun sil není pro vydavatelství EA žádnou novinkou. Už v minulosti poslalo jiné týmy, aby vypomohly s dokončením nějaké hry. Jako příklad je možné uvést Criterion, který vypomáhal Dice s Battlefieldem.

Doufejme, že BioWare svým slovům dostojí a až Dragon Age: Dreadwolf vyjde, opravdu se bude jednat o něco, co uhasí žízeň dlouholetých fanoušků.