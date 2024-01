Dopady svých rozhodnutí budete v RPG Exodus sledovat po staletí

12. 1. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Připravované vesmírné RPG Exodus od Archetype Entertainment, kterou vedou bývalí veteráni BioWare James Ohlen, Chad Robertson a Chris King, rozhodně nebude lineární a má obsahovat hned několik konců ovlivněných volbami hráčů.

Tvůrci to společně s dalšími střípky prozradili v sérii krátkých videí, ve kterých odpovídají na dotazy. V odpovědích se navíc nebojí ani připomenout (byť explicitně nejmenovat) Mass Effect a naznačují, že Exodus bude mít s touhle produkcí BioWare přeci jen něco společného. V základu ale bude jejich nové RPG stát na dilataci času, silných RPG prvcích a volbách, jejichž důsledky se potáhnou napříč celou hrou.

Příběhově se má hra zaměřovat na hlavního hrdinu, který ve vesmíru prožívá čas jinak než jeho rodina a civilizace. Tento základní koncept má hrát klíčovou roli a nabídnout hráčům možnost sledovat dopad jejich rozhodnutí v průběhu let, desetiletí nebo dokonce staletí. Kromě inovativních příběhových mechanismů tým odhalil podrobnosti o soubojích z pohledu třetí osoby, fantasy prvcích, prostředí Centauri Cluster a prvcích mimozemské romance.

Tvůrci v čele s Jamesem Ohlenem také na svém YouTube potvrdili, že společníci budou hrát velkou roli, a že lidé jsou ve zdejším vesmíru na samém konci potravinového řetězce. Navíc tady prý nejde ani o žádnou válku lidstva proti Celesials, protože lidé by otevřený konflikt prý okamžitě prohráli, a tak se bude o převahu zápolit jinak.

zdroj: Foto: Archetype Entertaiment

Velice lákavě zní i inspirace, které dle slov tvůrců začínají někde u Interstellaru a knižní i filmové Duny, pokračují přes Mass Effect, Star Wars, Horiozn Zero Dawn a končí u Tomb Raidera i The Last of Us.

A mimochodem, na rozdíl od Starfieldu, kde to já osobně považuju vyloženě za ostudu, bude zdejší hlavní hrdina regulérně nadabovaný. Datum vydání Exodus sice neznáme, ale víme, že až hra vyjde, bude k mání na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.