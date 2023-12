Exodus je nové sci-fi RPG, kde dabuje i Matthew McConnaughey

8. 12. 2023 3:27 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Asi málokdo čekal, že během prvních minut The Game Awards 2023 přijde na pódium Matthew McConnaughey. A ještě méně lidí čekalo, že oznámí svou účast ve hře, která byla právě představovaná. A ještě méně lidí čekalo, že půjde o akční sci-fi RPG s velmi silnými konotacemi ke stylu Mass Effectu.

Pravdou ovšem je, že zatím toho moc nevíme. Stanete se Cestovatelem, který je jedinou nadějí lidstva. To opustilo zničenou Zemi a hledá nový domov v nehostinné galaxii, kde jde na každém kroku o život. Velkou roli zde bude hrát plynutí času, kdy váš hrdina cestuje vesmírem, ale to znamená, že všichni jeho přátelé a rodina dávnou zemřou stářím… nepřipomíná vám to McConnaugheyho jistý film?

Za hrou stojí Archetype Entertainment, což je studio patřící Wizards of the Coast.