Dobývání Trpasluje bude ještě lepší. Return to Moria dostane sandboxový režim a další novinky

15. 3. 2024 15:30 | Novinky | autor: Adam Homola

The Lord of the Rings: Return to Moria se už 4. dubna dočká velkého updatu, který trpasličí survival obohatí o řadu nových funkcí, včetně sandboxového režimu, možnosti pauzy ve hře pro jednoho hráče a řady nových zbraní a brnění.

Nijak zázračná, ale velice příjemná kooperace se tak už brzy rozroste o režim sandboxu. Ten umožňuje volnější hraní, odstraňuje příběhové mantinely a umožňuje hráčům prozkoumávat a budovat v rozsáhlém světě Morie s menšími omezeními.

Aktualizace slibuje taky výrazné změny v generování světa, hlavně pestřejší proceduralitu, která remixuje, míchá a přemisťuje prvky v úrovních a hlubinách Khazad-dûm, s výjimkou statických památek jako jsou Durinovy dveře a Dimrillova brána. Přináší také nová prostředí, například elfské oblasti, a přidává nové recepty na výrobu zbraní a brnění.

Tvůrci zapracovali i na mechanice stavění, která je nově lepší díky systému stability a novým dekorativním prvkům (koberce, lucerny, stropy…). V praxi tak můžete být při vytváření základen zase o něco kreativnější a upravit si prostředí k obrazu svému.

Update přináší taky žádanou funkci pauzy (pouze v režimu jednoho hráče a offline) a také nové možnosti úpravy obtížnosti, které jdou vstříc sólovým hráčům, skupinám nebo těm, kteří se více zajímají o příběh.

Dělá tak nový update z The Lord of the Rings: Return to Moria skvělou hru? To asi úplně ne, ale titul, který byl už při vydání velice slušný, ostatně v naší recenzi dostala hra šestku, je teď zase o kus lepší. Kompletní seznam všech změn, úprav a novinek najdete na oficiálním webu hry.