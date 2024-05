Do survivalu Nightingale přijíždí Johanka z Arku, Edgar Allan Poe i offline režim

23. 5. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nightingale se konečně dočkává funkce, po které část hráčů volala prakticky už od chvíle, kdy viktoriánský survival v únoru vkročil do předběžného přístupu: Offline režimu. Pokud tak toužíte po sólovém zážitku, už se nebudete muset spoléhat na servery.

Vedle toho s verzí 0.3.0 dorazily do Nightingale i další vytoužené novinky, například stavění s využitím materiálů uložených ve skladišti. Vzhledem k tomu, že se velká část hry točí kolem výstavby vlastní základny, ušetří vám jistě spoustu pobíhání a přesouvání věcí do inventáře a zpět. Funkci si navíc můžete i vypnout, pokud si třeba v určitém úložišti schraňujete materiály na nějaký větší projekt a nechcete si je v zápalu stavby vyplýtvat, případně je omylem ukrást kamarádům z jejich truhel.

Do četných světů přibývají nová monstra, stejně jako se jejich predátorské varianty nyní vyskytují ve třech úrovních obtížnosti – čím vyšší úroveň, tím lepší kořist.

Rostou ovšem nejen řady nepřátel, nový update hru obohacuje o několik nových NPC včetně reálných historických postav, jako je americký spisovatel Edgar Allan Poe, velšský básník Taliesin či francouzská hrdinka Johanka z Arku. Ty vás za vaše úsilí odmění tematickým nábytkem a vybavením, Johanka vám propůjčí svůj meč a Edgar zase psací stůl z masivu.

Součástí patche jsou i nové kousky do vašeho šatníku a vzhled své postavy si teď můžete upravit rovnou z hlavního menu. Kompletní seznam změn a novinek verze 0.3 naleznete v poznámkách k patchi na Steamu.

Nightingale zůstane v předběžném přístupu minimálně do konce letošního roku. Tým studia Inflexion Games během té doby plánuje do hry přidat nová prostředí, aktivity pro endgame, zlepšení stavitelského systému či praktické funkce jako ukládání do cloudu či možnost přesunout vytvořenou postavu na jiný server i s dosaženým postupem.