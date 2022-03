Do slunné, válkou zmítané Francie vyrazíte se Sniper Elite 5 koncem jara

17. 3. 2022 10:22 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Postrach všech nacistů Karl Fairburne se vrátí už za pár měsíců v akční/stealthové střílečce Sniper Elite 5. Tentokrát ho jeho mise zavede do prosluněné a Němci okupované Francie, kde bude mít za úkol překazit operaci Kraken.

Zase o něco pohyblivější mistr odstřelovač Karl s přístupem k rozmanité paletě zbraní a jejich doplňků se začne prohánět po dosud největších a nejinteraktivnějších oblastech 26. května, a to na počítačích, PlayStationu 4 a 5, Xboxu One a Series X|S a rovnou také v Game Passu.

Oznámení data vydání doprovází spuštění předobjednávek (na PlayStationu až někdy během dnešního odpoledne), které vám zajistí navíc misi Vlčí hora. V ní nepůjde o nic menšího než o atentát na samotného Hitlera, který se ukrývá v dobře střežených bavorských Alpách.

Pokud sáhnete po deluxe edici, získáte navíc přístup k pistoli s tlumičem P.1938, která vychází z experimentálního prototypu speciálních jednotek. Deluxe edice rovněž zahrnuje season pass, který láká na dodatečnou dvoudílnou kampaň s rozsáhlými mapami. Tu tvůrci vydají někdy po základní hře a doprovodí ji ještě šest balíčků zbraní, dva balíčky postav a dva balíčky skinů.

Pokud jste nikdy nehráli předchozí Sniper Elite 4, měli byste to napravit. Je to totiž velmi dobrá hra, kterou navíc na PlayStationu pořídíte za mrzkých 277 korun (s předplatným PlayStation Plus za 185). Na ostatních platformách bohužel žádná slevová akce neprobíhá.