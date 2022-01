Ve Sniper Elite 5 po vás půjde jiný hráč. Stejně jako v Deathloopu

26. 1. 2022 10:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Před měsícem oznámené pokračování odstřelovačské série Sniper Elite bude přeci jen v něčem velmi odlišné od svých předchůdců. Ve Sniper Elite 5 totiž v rámci příběhové kampaně můžete narazit na jiného hráče, který se pokusí prohnat vám kulku hlavou z nedaleké věže.

Takzvaný mód Invaze umožní, aby se do vaší hry v nahodilý moment připojil jiný hráč, který na sebe vezme roli odstřelovače Osy s cílem konečně ze světa sprovodit toho zpropadeného Karla Fairburnea, tedy vás, když se v roce 1944 ve Francii snažíte překazit operaci Kraken.

Tento systém půjde samozřejmě vypnout, ale tvůrci na něj zjevně dost sázejí. „Pro hráče, kteří si chtějí užít jen sólo hraní, bude k dispozici možnost vypnout režim Invaze, ale doporučujeme všem, aby si ho někdy vyzkoušeli. Ve studiu jsme si s ním užili spoustu legrace, skákali jsme si do hry a hledali inovativní, kradmé způsoby, jak se navzájem vyřadit,“ vzkazuje Chris Kingsley, technický ředitel ve studiu Rebellion.

Při zapnuté Invazi získáváte více zkušeností a zároveň máte přístup k novým herním možnostem. Hráč za Osu může otagovat libovolného AI vojáka, který mu dá následně vědět, kde Karla zahlédl. Rovněž může své blízké kolegy vyzvat k větší ostražitosti, a zbystřit tak jejich smysly.

Pro hráče za Spojence to představuje novou výzvu, s níž se musí vypořádat. Hra ho upozorní na to, že do jeho partie vstoupil cizí hráč, a s jeho odhalením pomohou telefony rozeseté po mapě zobrazující poslední známou pozici invazivního snajpra. Jenže to má háček. Hráč za Osu může tyto telefony sabotovat, a jejich přílišné používání odhalí naopak pozici Karla.

Pokud to chcete hráči za Osu ztížit, měli byste hrát v kooperaci, potom totiž budete dva na jednoho. Odměnou za odstranění hráče libovolnou stranou jsou nové zbraně, předměty a skiny. Nový trailer výše lehoulince nastiňuje, jak tento mód bude vypadat v praxi.

Sniper Elite 5 vyjde někdy v letošním roce ve stejný den na počítačích skrze Steam a Epic, na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S a rovněž ho najdete v Game Passu.