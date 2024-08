Do nového dungeonu v Diablu IV se podíváte pouze v partě

22. 8. 2024 14:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystané rozšíření Vessel of Hatred pro Diablo IV na Gamescom Opening Night Live poodhalilo závoj tajemství a předvedlo jednak novou upoutávku, která ukazuje žoldáky (ke zhlédnutí výše), a jednak osmiminutové video, v němž jsou k vidění některé novinky, na které se zabíječi démonů budou moci těšit:

zdroj: Blizzard Entertainment

Jak už jste možná postřehli, Vessel of Hatred se bude odehrávat v potemnělých, nemocných džunglích regionu Nahantu. Ano, tam, kde nás ve dvojce otravovali pištící krysí mužíčci s přehnaně velkými noži a tunelovitý design venkovních map s řekou uprostřed. Minimálně toho druhého se ve Vessel of Hatred (snad) nedočkáme, protože se chystá šest otevřených regionů – čtyři v různých druzích pralesa a dva ve skalnaté pustině. A drobné varování pro arachnofobiky – s čím budeme bojovat v krajině zvané Skittering Earth (tedy něco jako Hemživá zem), snad není potřeba vypisovat.

Nové území samozřejmě obývají nové druhy běsů k povraždění. Démoni Hollows, zrození z nenávisti samotného Mephista, zfetovaní domorodci The Dregs, kteří se na vás budou vrhat v záchvatech psychotické zuřivosti, a také třeba protivníci z řad levhartí rasy Lacuni, které si můžete pamatovat z Diabla II i III.

Jakmile půjde do tuhého, přijde vhod pomoc zmíněných žoldáků. Nohsledi známí z předchozích dílů se vrací v mírně pozměněné podobě: O vaši přízeň se bude ucházet kovář a štítonoš Raheir, podnapilý lučištník Subo, zuřivá Varyana z kmene barbarů a polodémonický mág Aldkin. Každý spolubojovník bude mít vlastní strom dovedností a hráč si tak bude moci přesněji vybrat, jaký druh pomoci se mu v boji bude hodit nejvíc. A v závislosti na situaci půjde občas vyvolat dva naráz.

zdroj: Blizzard Entertainment

A nakonec endgame. Rozmanitost aktivit, respektive její praktická nepřítomnost, představovala po vydání Diabla IV docela podstatný problém. V současné době už je situace lepší – dobrodruzi mohou drvit démony ve vylepšených pekelných přílivech, nořit se do hlubin dvou set pater Propasti či vraždit pekelné pohůnky v novém pseudoroguelike režimu Infernal Hordes.

V datadisku přibude další velká novinka: Temná citadela, brloh kozích ďáblů Khazra, kteří se tu snaží vyvolat svého temného boha. Po herní stránce půjde o dungeon v pravém slova smyslu. Obrovská kobka se vším, co by ostřílený dobrodruh čekal – s pastmi, hádankami, rozlehlými síněmi, několika dílčími křídly, které bude potřeba projít, pochopitelně při tom zmasakrovat dav pekelníků a nakonec zarazit sekeru do ohyzdné lebky nabroušeného bosse.

Ale pozor, poprvé v sérii se bavíme o čistě multiplayerové záležitosti, protože do Citadely se sami nepodíváte. Nový obsah je od začátku koncipován pro minimálně dva dobrodruhy, ale tvůrci doporučují raději plnou partu, tedy čtyři hrdiny. Inu, kdybych tvrdil, jakou mám z takového rozhodnutí radost, bohapustě bych lhal. Nutno alespoň pochválit, že do hry konečně přibude nástroj pro automatické hledání spolubojovníků a skládání party.

Ale i tak bych radši hrál sám – od Diabla osobně čekám především maniakální krveprolití, kdybych měl zájem o multiplayerovou diablovku s mechanicky komplexními boji vyžadujícími koordinaci v partě, spustím radši Lost Ark. Na druhou stranu – každému, co jeho jest. Nepochybuji, že si Citadela najde fanoušky, kteří si ji jaksepatří užijí.

Blizzard slibuje ještě jednu velkou novinku, která by měla výrazně změnit zážitek z nabírání úrovní a progrese všeobecně. Oč jde, zatím nevíme – tvůrci se chystají poslední dílek skládačky odhalit během streamu 29. srpna.

Diablo IV: Vessel of Hatred vychází 8. října na PC a staré i současné konzole.