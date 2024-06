Pátá sezóna Diabla IV přinese nový režim hord

24. 6. 2024 15:41 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Již zítra na testovacích serverech Diabla IV startuje týdenní zkouška nadcházející 5. sezóny, které vévodí nový herní režim Infernal Hordes. V něm se postavíte vlnám nepřátel, kde každá vlna trvá 90 vteřin (s následným dočištěním zbylých protivníků).

V rámci jednotlivých vln získáváte takzvaný Burning Aether a mezi vlnami si volíte ze tří pekelných nabídek, které vám dají velký bonus i postih do dalších nájezdů démonických hord. Pokud se prokoušete všemi vlnami, budete čelit ještě třem bossům z celkově pěti Fell Priestů.

A pokud se vám podaří porazit i ty, konečně dojde na zužitkování nastřádaného Burning Aether k nákupu vybavení, materiálů, zlata či výzbroje s garantovaným Greater afixem. Do toho všeho ještě promlouvají takzvané Infernal kompasy, které škálují celkovou obtížnost režimu i počet vln, a které dostáváte za porážení endgame bossů a dalších velkých potvor.

Pátá sezóna kromě toho představí novou dějovou linku The Eyes of the Enemy navazující na hlavní příběh a nemohou chybět samozřejmě ani nové zbraně (z řad legendárních a unikátních) a další předměty.

zdroj: Blizzard

Vývojáři zároveň sahali do mnoha částí hry a balancovali je tak, aby byly zábavnější, ať už je řeč o endgame bossech, Helltidech, Wispererech, odměnách a dalších (viz kompletní výčet novinek).