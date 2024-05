Do konce května se dozvíme víc o budoucnosti her od Sony

15. 5. 2024 10:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Přestože už nějaký čas víme, že se letos nedočkáme žádného pokračování velkých značek od studií Sony, plány japonského držitele platformy na následující měsíce jsou obecně zahalené tajemstvím. Další PlayStation State of Play nebo Showcase by to chtělo jako sůl.

Na podobnou akci ale zjevně nebudeme muset čekat dlouho. Dočasný prezident Hiroki Totoki totiž v prohlášení oznámil, že do konce měsíce společnost představí dlouhodobou vizi Sony Group, a také ozřejmí zásadní roli, kterou v ní hraje herní divize Sony Interactive Entertainment.

Hiroki dodává, že fiskální rok 2024 přestavuje počátek dalšího období v rámci střednědobého plánování, ve kterém se Sony Group zavazuje k udržitelnému růstu. Ačkoli tedy není jasné, jakou podobu bude nadcházející informativní akce mít, hráči by na ní neměli přijít zkrátka.

Letos se majitelé PlayStationů už mohli radovat z Final Fantasy VII Rebirth nebo Helldivers 2, jinak to ale skoro vypadá, že se oči Sony ještě více upřely na segment PC. Na osobní počítače už letos vyšel Horizon Forbidden West, tento týden konečně dorazí Ghost of Tsushima a šušká se o tom, že do konce roku vyjde i port God of War Ragnarök.