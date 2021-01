Do Fall Guys se podívá Sonic s Godzillou. Stávající levely se dočkají oživení

Multiplayerový hit Fall Guys: Ultimate Knockout vyšel na PC a PS4 loni v srpnu a je pořád populární, z velké části i díky častým updatům od vývojářů. Třetí, zimní sezóna je v plném proudu a v jejím prostředku se hra dočká dalšího velkého rozšíření.

Stávající rotaci úrovní, kam se se svými fazolkami můžete probojovat, obohatí jedna úplně nová, ale i existující levely se dočkají přes 40 nových variací. Do každodenní nabídky herního obchodu se pak dostane Godzilla, ježek Sonic a také husička z Untitled Goose Game. Tyhle kostýmy už jste v časově velmi limitované nabídce mohli dostat, ale pokud jste je prošvihli, bude snazší je získat.

