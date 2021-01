Multiplayerový hit Fall Guys: Ultimate Knockout nakonec nerozšíří nabídku Xbox Game Pass

21. 1. 2021 10:01 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Ti, kteří měli přijít, nepřišli. Oficiální instagramový účet Game Passu od Xboxu před dvěma dny sliboval, že se Fall Guys brzy dostanou do nabídky předplatného, a tedy oficiálně vyjdou i pro Xbox. Multiplayerový hit se skákajícími fazolkami vyšel před půl rokem na PC a v rámci PlayStation Plus, díky čemuž má poměrně stabilní hráčskou základnu na obou platformách.

Autoři Fall Guys: Ultimate Knockout, studio Mediatonic, i vydavatel Devolver Digital, ale tuto zprávu později dementovali. Na svém Twitteru se omlouvají za vzniklý zmatek a dodávají, že v této chvíli neexistují žádné plány na zařazení fazolové battle royale do nabídky Game Passu. Neznamená to nutně, že na Xbox One a Series X|S nevyjde vůbec, zřejmě to ale nebude právě v rámci populárního předplatného.