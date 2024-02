Disney investoval 1,5 miliardy dolarů do Epicu, společně chystají zábavní metaverzum

8. 2. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Společnost Walt Disney pořád ne a ne do toho herního průmyslu vstoupit naplno, ale taky s ním pořád nepřestává koketovat. A teď svůj zájem o hry rozšířila poměrně zásadně, protože získala podíl v Epic Games ve výši 1,5 miliardy dolarů, v přepočtu asi 34 miliard korun. Cílem této spolupráce navíc není jen prostá investice, ale spolupráce na vytvoření rozsáhlého otevřeného světa propojeného s Fortnite, který má nabídnout „novou úroveň interaktivní zábavy“.

Partnerství s Epic Games je důležitý krok k integraci rozsáhlého portfolia duševního vlastnictví Disney, pod které spadají celosvětově populární značky jako Marvel, Star Wars, Pixar a Avatar, do dynamického digitálního vesmíru. Disney si od spolupráce slibuje větší zapojení uživatelů do obsahu, postav i příběhů a s tím spojené hraní, sledování a samozřejmě (a to především) i nakupování obsahu s tematikou Disneyho značek.

Celé oznámení přichází s příslibem perzistentního vesmíru, který bude nějakým způsobem zakomponovaný do Fortnite a poskytne uživatelům řadu příležitostí k vytváření vlastních příběhů, vyjadřování fanouškovství a sdílení obsahu v dobře známých filmových či seriálových kulisách. První vizualizace naznačují „hru“ podobnou digitálnímu zábavnímu parku s atrakcemi, jako jsou virtuální výletní lodě a futuristická firemní zóna s mrakodrapy se značkou Disney+.

Generální ředitel Epic Games Tim Sweeney zdůraznil, že partnerství je pokračováním spolupráce mezi společnostmi Disney a Epic, jejímž cílem je vybudovat nový, otevřený ekosystém, který spojí komunity Disney a Fortnite.

Těžko čerstvou investici zasadit do nějaké širší současné strategie společnosti. Disney totiž do herního či technologického průmyslu podobným způsobem momentálně moc neinvestuje a čtyřmiliardové akvizice Marvelu a Lucasfilmu jsou už více než dekádu staré. Na druhé straně se pak Disney výjimečně pouští do úplně jiného spektra akvizic, kdy třeba před několika lety za 71 miliard dolarů (tedy jen o trochu víc než Microsoft zaplatil za Activsion Blizzard…) koupil 21st Century Fox.

Zatímco tak Meta od svého jednu dobu notně propagovaného Metaverza upouští a stále víc se soustředí na vývoj AI, to pravé metaverzum, zdá se, vytvoří Epic. Ostatně má k tomu dlouhodobě nakročeno asi nejlépe. Propojení „metaverza“ Epicu, případně nadcházejícího virtuálního světa Disney s virtuální či rozšířenou realitou, ať už v podobě headsetů Meta Quest, či nového Apple Vision Pro, je pak nejspíš jen otázkou času.

Finanční injekce Epicu taky jistě neuškodí, protože stačí vzpomenout na nedávná prohlášení Tima Sweenyho. Ten totiž naznačil, že byl Epic když ne v problémech, tak minimálně ve velmi nezáviděníhodné situaci. Firma totiž podle jeho slov utrácela mnohem víc peněz, než vydělávala, a tak byla loni v září nucena propustit přes 800 zaměstnanců.