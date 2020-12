Disco Elysium dostane kompletní dabing, nové questy a vyjde na konzolích

12. 12. 2020 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Spekulacím o oznámení pokračování byl rychle učiněn konec. Studio ZA/UM nakonec nepředstavilo nic tak obrovského, ale i tak jsou dnešní zprávy velice vítané a opravdu je na co se těšit. Přelomové RPG Disco Elysium se v příštím roce dočká verze The Final Cut, která hru hezkým způsobem rozšíří a dostane ji i na nové platformy.

The Final Cut dělá poměrně neobvyklou, ale skvělou věc: Dávno hotovou hru opatří dabingem úplně všech postav ve hře. To by mohlo napomoct celkovému zážitku, když se suchý text rozezvučí zamýšlenou intonací a důrazem na konkrétní slova.

Objeví se i nové úkoly, které vás seznámí s novými postavami, a dokonce vás zavedou i do nových míst, která jste v původní hře neviděli. Teď si asi kladete otázkou, proč jste jako majitelé hry o něco takového ochuzení, ale nebojte. The Final Cut dostanete zdarma, a pokud hru ještě nevlastníte, můžete ji ukořistit právě teď ve slevě za 26 eur na Steamu, GOGu i Epicu. Finální edice se bude prodávat za 40 eur.

Disco Elysium: The Final Cut je zároveň jediná verze hry, která bude dostupná na konzolích. Platformy PC, Mac, Stadia, PlayStation 4 a PlayStation 5 se jí dočkají příští rok v březnu, zatímco na Xbox Series X/S a Switch přijde řada v létě (tisková zpráva nezmiňuje Xbox One, což je… zvláštní).

A to ještě není všechno. Milovníci soundtracku už si mohou zarezervovat svou trojici vinylových desek buď v běžné edici za 60 dolarů, nebo kusově omezené origami edici za 130 dolarů. Obě má na svědomí společnost iam8bit, která se zároveň postará i o poslední novinku dnešního sdělení – sběratelskou edici Final Cutu.

V prémiové krabici vám kromě hry přijde ručně malovaná figurka, téměř 200stránkový artbook s novými příběhy a ilustrovaná látková mapa. Sběratelská edice je bohužel dostupná pouze pro platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch a necháte za ni tučných 250 dolarů.

zdroj: ZA/UM