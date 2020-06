DiRT 5 oznamuje datum vydání

18. 6. 2020 18:04 | autor: Patrik Hajda

Od květnového oznámení nových závodů DiRT 5 už víme, že se hrou můžeme počítat „od“ letošního října. Netradiční slůvko je přitom používané proto, že ještě neznáme datum vstupu nové generace konzolí na trh, a v Codemasters tím pádem musí chodit kolem horké kaše.

Co se Xboxu Series X a PlayStationu 5 týče, stále nejsme o nic moc moudřejší, ale verze pro počítače, PlayStation 4 a Xbox One dorazí konkrétně 9. října. A oficiální zpráva na blogu Codemasters slibuje, že nová generace se dočká krátce poté. Naopak na Stadii vyjdou Dirty až začátkem roku 2021.

Datum vydání bylo oznámené na konci nového videa výše, ve kterém neuvidíte mnoho nového ze hry, ale dozvíte se něco málo o unikátním směřování kariéry, o které jsem se hlouběji rozepsal v předchozím článku. Ve videu vám své pocity z tvorby kariéry sdělí dabéři Troy Baker a Nolan North, kteří ve hře ztvární vašeho mentora a vašeho soka.

Zároveň se objevují i chlapci z Donut Media, jejichž podcast vás bude provázet kariérou a své řekne i Olly Johnson, dialogový producent z Codemasters.

Asi nejzajímavější z celého povídání je fakt, že Baker a North nedostali konkrétní repliky, které by se jen naučili zpaměti, ale spíš osnovu. Celý dialog proto vycházel z jejich sžití s postavami, jimž tvůrci přichystali hodně bohatou historii.

Hezké, ale příště už by to chtělo nějaké záběry z hraní, co říkáte?