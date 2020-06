Kariéra DiRT 5 bude mít split-screen, skutečné sponzory a podcasty

9. 6. 2020 11:32 | autor: Patrik Hajda

Po měsíci od představení letošních závodů DiRT 5 dostáváme informace o kariéře hry, které přinejmenším překvapí. Už od prvního oznámení víme, že vás napříč kariérou budou doprovázet hlasy proslulých dabérů Troye Bakera a Nolana Northa, ale až teď se dozvídáme víc o jejich roli v „příběhu“.

Troy Baker ztvární Alexe Janička známého pod přezdívkou AJ, který je ve zdejším motorsportu hvězdou a který se vás ujme a ukáže vám, co a jak. Na druhou stranu Nolan North bude v roli Bruna Duranda představovat vaši nemesis: je to ultra kompetitivní, chladný, vypočítavý veterán.

Scenáristé z Codemasters vytvořili pro oba charaktery obsáhlé životopisy od prvních krůčků v dětství, aby se dabéři co nejvíce vžili do svých rolí. Důvodem je hlavně jejich účast v podcastech, což je ona překvapivá novinka kariéry DiRT 5. Jeden z nových obrázků ukazuje menu, kterému nechybí záložka Podcasts. V té najdete skutečný podcast o autech Donut Media se skutečnými moderátory Jamesem Pumphreym a Nolanem Sykesem.

Jejich show šitá na míru DiRT 5 vás bude provázet kariérou, ve svých pořadech budou komentovat současné dění v motorsportovém ekosystému hry DiRT 5. A právě do podcastu Donut Media zavítají vymyšlení hosté jako Bruno Durand a AJ, ale také skutečné postavy jako závodník Jamie Chadwick a YouTuber SLAPTrain. Tvůrcům jde především o co největší uvěřitelnost a přirozenost těchto podcastů, což by za účasti zkušených Donut Media s 3,6 milionu odběratelů nemusel být problém.

Codemasters už bohužel nespecifikuje, jakou formou budou podcasty dodávané. Půjde o několikaminutová videa přehrávající se po každém závodě? Nebo obsáhlá sezení, která si sami pustíme z menu, když zrovna nebudeme mít chuť závodit? Nebo poběží na pozadí při závodech?

Oficiální blog (a rozhovor na GamesRadar) se naštěstí rozpovídal i o dalších prvcích kariéry. Všichni hráči ji začnou stejným eventem, ale dále si zvolí jednu z několika větví plnou dalších rozhodnutí, který závod absolvovat. Těchto závodů, kterým se zde říká události, má být přes 130 rozdělených do devíti typů závodů. Každá větev je dále rozdělená na kapitoly završené menšími finále, do nichž můžete vstoupit až po nasbírání určitého počtu známek z předchozích závodů.

Zároveň si zvolíte jednoho sponzora, který vám bude krmit peněženku a obdarovávat vás unikátními designy aut podle toho, jak budete plnit jím vytyčené cíle. I sponzoři jsou skuteční, od Monster Energy přes Sparco a Michelin až po Fatlace a Codemasters (celkem 20 sponzorů). Svého sponzora můžete kdykoliv změnit.

Posledním dílkem do skládačky zvané kariéra je režim rozdělené obrazovky. Do libovolného závodu čítajícího víc aut můžete přizvat až tři kamarády, kteří nahradí vozidla řízená umělou inteligencí. Kamarádi vám mohou pomoct s průběhem kariéry, když složíte síly a dosáhnete v závodech nejlepších výsledků. Oni si z toho odnesou herní zkušenosti a měnu do vlastních her. Do vaší hry se mohou s vaším svolením připojit kdykoli.

Kariéra závodů DiRT 5 je tedy plná hodně zajímavých překvapení a jsem zvědavý, jakým přínosem budou podcasty. Prozatím mi to zní jako nevídaný krok směrem k uvěřitelnosti závodního světa, pokud tedy bude obsah podcastů dostatečně poutavý a uvěřitelný.

DiRT 5 „začne vycházet“ (za tuto neurčitou formulaci může neznámé datum vydání nové generace konzolí) od října na počítačích, PlayStationu 4, Xboxu One, PlayStationu 5 a Xboxu Series X. Zkraje roku 2021 dorazí ještě na Stadii.