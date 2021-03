Diablovka Magic: Legends má za sebou týden v betě. Co se v ní bude měnit?

30. 3. 2021 11:26 | Novinky | autor: Jan Slavík

Napsat, že komunitní reakce na první týden strávený v nové diablovce Magic: Legends od studia Cryptic nebyly vždy jen výhradně pozitivní, by zavánělo značnou eufemizací. Samozřejmě šlo též zaslechnout hlasy poukazující na to, že soudit hru podle několika dní v betě není úplně fér, ale těch, kteří se, slušně řečeno, neubránili jistým obavám, také nebylo málo.

Tento fakt samozřejmě neunikl ani samotným tvůrcům a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Výkonný producent Steve Ricossa se na blogu rozepsal o tom, co se ve hře do jejího vydání ještě změní.

Krom úprav technické stránky, které by měly zaručit rychlejší nahrávání a plynulejší akci, se například bude zkracovat tutorial, protože prokousat se úvodem trvalo dlouhé hodiny.

To si vysloužilo úšklebek i od našich redakčních Planeswalkerů, jak jste se mohli dočíst v nedávných dojmech z hraní. Zmizet by měl také nepoužitelný chat: Nahradí ho systém, který bude hráče rozdělovat do místností po menších počtech, takže občas možná stihnete i něco přečíst.

Zřejmě největší vlna nevole se ale zvedla okolo docela jiné věci. Nelítostné monetizace, jejímž neslavným symbolem se stala šestá hratelná třída hrdinů, Dimir Assassin. Pravda, sice jste si ho mohli odemknout hraním, ale trvalo by to několik set hodin grindu, a to ještě za předpokladu, že byste neutráceli herní měnu za vůbec nic jiného. No a nebo zamávat kreditkou. A to tak, že pořádně.

Assassin totiž padal z boostovacích balíčků, které si tvůrci cení na tři dolary za kus, s mizivou šancí. Jaká byla přesně, se neví, protože se ji vývojáři neobtěžovali uvést. Což je praxe, za kterou si pochvalu nezaslouží opravdu nikdo.

zdroj: Cryptic Studios

Lze sice dohledat vývojářské zprávy z oficiálního Discordu, které tvrdí, že existoval tzv. pity systém, tedy mechanika, která zvyšuje šanci na získání kvalitní odměny s každým otevřeným balíčkem, ale stejně tak šlo zaregistrovat hráče, kteří za Assassina museli zaplatit přes sto a v krajních případech třeba i pět set dolarů.

Což zní na jednu straně hrozně, ale na tu druhou... ruku na srdce. Opravdu se divíte, že vývojáři podobné praktiky pořád zkoušejí, když se s železnou pravidelností pokaždé vyskytnou lidé schopní do pár dní staré bety okamžitě cpát peníze horem dolem? Nekrmte to!

Zdá se nicméně, že komunita tenhle přístup omlátila studiu o hlavu až moc, a prokletý Dimir Assassin se tak nově stane součástí bezplatného i placeného battle passu, abyste měli jistotu, že se k němu nakonec prostě dostanete.

Jak k tomu ovšem přijdou lidé, kteří už za něj zaplatili, se nikde nedozvíte. Dalo by se předpokládat, že jim studio nabídne nějaké odškodné, stejně jako když před několika dny zmizelo pár kostýmů a hráči, kteří si je pořídili, dostali částku v prémiové herní měně nazpět. Ale vsadil bych boty, že skutečné peníze nikdo nikomu vracet nebude.