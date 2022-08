Diablo IV vyjde obtížností vstříc nováčkům, ale nebude zapomínat ani na veterány

8. 8. 2022 12:44 | Novinky | autor: Adam Homola

Diablo IV si zatím hoví v alfa verzi, a pokud půjde všechno podle plánu, předstoupí před nekompromisní dychtivé davy někdy příští rok. Hru pilně testují jak zaměstnanci Blizzardu, tak i jejich nejbližší, a i když se pořád nesmí nic streamovat, zveřejňovat jakékoliv části hry nebo o čemkoliv mluvit, někteří lidé zjevně neumí číst NDAčka. Pro Blizzard z toho vyplývá bolehlav, neboť na veřejnost utíká interní materiál. Pro nás z toho plynou alespoň nějaké nové informace, tak si na ně pojďme posvítit.

Hlavním zdrojem dnešních informací budiž pár nekvalitních obrázků z tvorby postavy, kde za řeč stojí především dvě věci: Volba obtížnosti a nastavení tutorialů.

Obtížnost bude, alespoň tedy ze začátku, rozdělena na dva World Tiery. První se jmenuje Adventurer, druhý Veteran a vy už asi tušíte, který z nich bude vhodný právě pro vás.

Adventurer doporučují vývojáři pro hráče, co nemají s Diablem zkušenosti a chtějí jen nepatrnou výzvu. Nepřátelé jsou jednodušší a dropy průměrné. Mnohem zajímavější a drtivé většina z nás určený Veteran je pak cílen na hráče, kteří mají s Diablem velké zkušenosti. Nepřátelé mají být výzvou, dropy budou lepší a budete dostávat také víc zkušeností i zlata.

Příjemné je, že obtížnost budete moct změnit kdykoliv během hraní, což by měl být dnes už snad standard a hry, které to dodnes neumožňují, by se měly smažit v pekle. A za trest tam hrát Diablo Immortal.

Podobné dvě volby nabízí i zmíněné nastavení tutoriálů, kdy máte na výběr mezi More Guidance a Less Guidance. Když si vyberete More Guidance, půjdou tutorialy do hloubky – Blizzard toto nastavení doporučuje pro nováčky série. Jestliže si vyberete Less Guidance, budou tutorialy minimální a budou se týkat jen nových funkcí.

zdroj: Xbox

Jednoduše to tak vypadá, že se bude Diablo IV snažit vyjít vstříc nováčkům a hráčům hack & slash žánrem nepolíbeným, ale zároveň nebude nás, veterány série i žánru, obtěžovat vysvětlováním, jak uklikat démony k smrti.

Jak obtížnost, tak tutorialy zní velice dobře a nezbývá než doufat, že právě obtížnost bude vybalancovaná lépe než při startu Diabla III. Snad se Blizzard o obou možnostech už brzy rozpovídá oficiálně a do detailu a nebudeme muset spoléhat na nekvalitní malé obrázky s vodoznakem.