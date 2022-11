Diablo IV by mohlo vyjít už v dubnu

7. 11. 2022 12:16 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Diablo IV by podle nejnovějších spekulací mohlo vyjít už v dubnu 2023. Podle drbů zveřejněných v podcastu XboxEra a posléze posvěcených ještě serverem Windows Central by se očekávané akční RPG mělo během prosince dočkat spuštění předobjednávek následovaných předběžným přístupem v únoru příštího roku a posléze samotným dubnovým vydáním.

Oba zdroje odkazují na slavnostní předávání cen The Game Awards 2022, které se konají 8. prosince a kde by se Diablo IV se svým plánem mělo objevit, přičemž zahájení předobjednávek má připadnout právě na tento den.

Samozřejmě je namístě brát tyto informace s rezervou, na druhou stranu je aktuálně probíhající uzavřená beta na úniky poměrně bohatá a po beta testech pro uzavřenou společnost zpravidla za několik měsíců přichází na řadu i veřejné testování, takže nejde o nic nepravděpodobně šokujícího a maximálně může dojít na nějaký ten odklad.

Generální manažer Diabla IV Rod Fergusson se nedávno nechal slyšet, že ve hře budete moct strávit tisíce hodin, aniž byste se nudili. „Musíte mít kampaň, která to všechno pěkně nakopne, se skvělým kontextem a příběhem, musíte vědět, proč je svět takový, jaký je, a všechno podle toho zařídit. Poté, co hráči dokončí kampaň, je pustíte do hry, která je snad zvládne bavit tisíce hodin,“ prohlásil Fergusson o endgamu Diabla IV v rozhovoru pro IGN.

Diablo IV by každopádně mělo vyjít v průběhu roku 2023 – jestli se tak stane právě v dubnu, teprve zjistíme.