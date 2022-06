Diablo II: Resurrected oslaví příchod nového patche bonusy k lootu

28. 6. 2022 12:43 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Remasterované Diablo II: Resurrected zítra očekává nový patch na verzi 2.4.3, který se Blizzard rozhodl doprovodit speciální akcí. Všechny vaše postavy budou moct mezi 30. červnem a 4. červencem těžit z 50% bonusu ke statistice magic find, která zvyšuje šanci na nalezení magických, vzácných, unikátních a sadových předmětů. Dočasný bonus se samozřejmě sčítá s těmi stávajícími, takže pokud jste do atributu investovali už v minulosti, budete se patrně až do pondělí vysloveně koupat v lootu.

A co je náplní samotného zítřejšího patche 2.4.3? Blizzard se v něm soustředí na vylepšení nástroje na hledání multiplayerových her a samotných lobby. Na konzolích bude současný vyhledávač nahrazen rozhraním, které by mělo významně usnadnit vytváření i filtrování místností, třeba podle obtížnosti nebo pingu.

Na PC pak budete moct vyhledávat lobby dle klíčových slov a názvů, dostupné hry navíc dostanou indikátor kvality připojení. V seznamu se vám nově bude zobrazovat 40 možných místností namísto dosavadních 20.

Vedle toho Blizzard mírně mění tornádovou schopnost u barbara a také si budete moct nastavit speciální klávesu, která vám předmět ze země sebere rovnou do Horadric Cube namísto inventáře.

Kompletní seznam změn a novinek pro Diablo II: Resurrected naleznete v poznámkách na oficiálním blogu.