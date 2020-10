Desperados 3 dostanou další DLC s novou misí

7. 10. 2020 13:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Taktická real-time strategie Desperados 3 velmi úspěšně navázala na své skoro dvě dekády staré kořeny a vývojáři z Mimimi Games znovu dokázali, že žánr, který jsme měli za dávno ztracený, má i v současné době co nabídnout, pokud se tedy uchopí za ten správný konec.

Do hry brzy přibude už druhé DLC, které můžete získat buď samostatně, nebo v rámci Season Passu. Jeho obsahem je nová příběhová mise Money for the Vultures Part II: Five Steps Ahead. V ní se vaše partička svěřenců vrátí zpátky do Louisiany, kde ji čeká střet s dalším členem klanu DeVittů.

Součástí nového dobrodružství bude zbrusu nová lokace, znovu se shledáme s Isabelle a zopakujeme si hrátky s voodoo magií. Nepřítel, jemuž tentokrát bude Cooper a spol. čelit, má skutečně prověřit vaše mozkové závity.

DLC je k dispozici za 5 eur na PC a za 6 eur na konzolích, kompletní Season Pass vás vyjde na 13, respektive 15 eur. Dostanete v rámci něj celkem tři nové mise.