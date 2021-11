Den mrtvých, nový patch a velké plány. Humankind nespí na vavřínech

5. 11. 2021 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Tahová strategie Humankind, podle mého názoru ten vůbec nejlepší vyzyvatel legendární Civilizace, začíná dělat eventy. První na řadě je aktuální, tedy teď už ve skutečném světě proběhnuvší, Día de los Muertos. Den mrtvých. Jeho oficiální datum připadající na 2. listopadu nás moc trápit nemusí, neboť v Humankind poběží až do 30. listopadu.

Pro Humankind jde o vůbec první vlaštovku a jeden z mnoha nadcházejících eventů. Den mrtvých je v základu prostý: Jde o sérii výzev, za jejichž splnění dostanete odměnu. Den mrtvých vás tak může poslat směrem, kterým byste se za normálních okolností nevydali, což je třeba pro mě osobně velice cenné. V Civilizaci i Humankind mám většinou tendence zahrabat se do své komfortní zóny a moc z ní nevystupovat, a právě to by mohly eventy efektivně rozbít.

Día de los Muertos se v Humankind skládá ze dvou kapitol. Ta první už běží, druhá začne 16. listopadu. V rámci první můžete plnit výzvy typu dokončení dvou desítek veřejných festivalů za Mexiko nebo mít město s populací alespoň 300 lidí, případně se můžete pokusit stát náboženským vůdcem pro všechny ostatní národy. Hodně štěstí!

A co za to? Kosmetické drobnosti od symbolů přes rámečky až po celé avatary, viz Catrina na úvodním obrázku. Tedy nic, co by vám jakkoliv změnilo hratelnost. Co vám ji ale už změní, je nový update vycházející společně s Día de los Muertos.

Update nese název Fabius Maximus, a protože o něm už tvůrci mluvili v minulosti, tak ho jen heslovitě připomenu. Došlo v něm na rebalanc kultur, možnost nastavit hojnost luxusních a strategických surovin, nové efekty pro některé Civics, nové obrázky k některým jednotkám, opravy hromady chyb a podobně. Pokud vás zajímá přesné znění každičkého detailu, můžete si pečlivě prostudovat kompletní seznam změn.

Tím to samozřejmě nekončí a vývojáři už finišují další patch. V něm si budete moct nastavit přesnější pravidla a podmínky pro konec hry, dojde i na rozsáhlé změny balancu jednotek a tak dále. Tento patch můžete vyhlížet někdy kolem poloviny listopadu.

