Démony a urban fantasy doplní v Ghostwire: Tokyo technická magie DualSensu

9. 9. 2021 23:39 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Nadupaná PlayStation Show, která směle přebila cokoliv, co jsme letos v rámci konferencí viděli, je za námi a s tím i další kus skládačky do pozoruhodně vypadajícího akčního hororu Ghostwire: Tokyo. V něm bojujete s démony pomocí magie tvořenou gesty, tak i tradičními zbraněmi a háčkováním. Schválně neříkám slovo „kyberpunk,“ protože už jej hry stihly nadužíváním zprofanovat, a navíc je tenhle styl mnohem blíž tradičnější japonské žánrové hravosti. A tak vás čekají tradiční duchové júrei, démoni jókai a maskovaný nepřítel Hannya, který v novém traileru hraje důležitější roli.

Oficiální materiály jej označují jako muže, nicméně Hannya je anglická verze slova hannja (般若), masky žárlivé ženy v podobě démona z tradičního divadla Nó. Jak se zdá, Hannjova maskovaná skupina stojí za zmizením většiny obyvatel Tokia a jen hlavní hrdina stojí v cestě… nevíme čemu. Co ale víme, že ulicemi japonské metropole se prochází desítky duchů z tradičních legend i nově vymyšlených tvůrci z Tango Studios. Některé jsme si představili v minulém článku, další odhalili vývojáři dnes.

Teru teru bózu jsou panenky, které se dodnes vyrábí a mají přinášet hezké počasí a odhánět déšť. Což se jim zde moc nepovedlo, a tak na sebe berou podobu létajících duchů, kteří na vás budou střílet z dálky. Školačky dnes v Tokiu také potkáte, ovšem ty místní nemají hlavy, pohybují se pekelně rychle a mají tendenci do vás v houfu sekat meči. A aby toho nebylo málo, po místní verzi Tokia se pohybují duchové v moderním oblečení, vystrojení na pohřeb, i s deštníky, kterými odráží vaše útoky.

Vy budete mít k boji připravenou hlavně magii, a to z prvků větru, vody a země. Což je vidět i ve videích. Co ale vidět není, je podpora jednoho z největších trumfu PlayStationu 5 a to ovladače DualSense. Ten na vás bude v první řadě promlouvat hlasem z „druhé strany“ a fungovat jako takový šestý smysl a samozřejmě skvělý nástroj na strašení. Už vidím, jak si jdu ulicí a ovladač na mě začne děsivě šeptat. Ještě silnější (doslova) roli sehrají adaptivní triggery a haptická odezva ovladače. Podle té poznáte, zda aktuálně vysíláte ohnivé kouzlo a nebo přivoláváte poryv větru. Když třeba použijete Core Grab, tedy přitažení ducha z nemateriální existence do tohoto světa, v ovladači ucítíte, jak se duch vzpouzí a snaží se vytrhnout.

S klidem tomu věřím, protože už v Demon’s Souls remaku DualSense ukázal, že takto drobné a komplexní vibrace dokáže krásně zprostředkovat. Stejně tak, jak bude růst síla vašeho hrdiny, bude se měnit i odezva adaptivních triggerů. Budete tak cítit, jak se postupně stáváte zkušenějším a silnějším lovcem duchů a to nejen ve statistikách, ale ve vlastních rukách. Ghostwire: Tokyo vypadá sympaticky svým dynamickým pojetím akce spojené s klasickým japonským hororem, a tak jedinou skvrnou na kráse zůstává nespecifikované datum vydání. Víme jen, že to bude v roce 2022 a to na PlayStation 5, PC a s časovým odstupem na Xboxu.